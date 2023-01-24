Окупанти знімають мобілізаційне бронювання з економістів та IT-фахівців у Криму, - ЦНС
На тимчасово окупованому півострові Крим триває мобілізація. Для забезпечення показників росіяни знімають бронь з економістів та IT-фахівців
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На кожному підприємстві існує мобілізаційне бронювання фахівців, які не підлягають призову до армії. Проте в Криму це вже не стосується, економістів, фінансистів та IT-фахівців", - йдеться у повідомленні.
Всім цим категоріям почали приходити повістки до "військкоматів" окупованого Криму.
Також ворог розпочав забирати до армії працівників "ДСНС" на окупованій частині Луганської області. До лав ворожої армії призвали рятівників в Алчевську з метою поповнення втрат живої сили.
- Раніше Генштаб повідомляв, що у місті Севастополь виклики до військових комісаріатів розпочали надходити фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронювання від мобілізації.
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