Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На кожному підприємстві існує мобілізаційне бронювання фахівців, які не підлягають призову до армії. Проте в Криму це вже не стосується, економістів, фінансистів та IT-фахівців", - йдеться у повідомленні.

Всім цим категоріям почали приходити повістки до "військкоматів" окупованого Криму.

Також ворог розпочав забирати до армії працівників "ДСНС" на окупованій частині Луганської області. До лав ворожої армії призвали рятівників в Алчевську з метою поповнення втрат живої сили.

Раніше Генштаб повідомляв, що у місті Севастополь виклики до військових комісаріатів розпочали надходити фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронювання від мобілізації.

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