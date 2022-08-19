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Головна Статті Омолоджувальні процедури судді Володимира Сіверіна: як член Етичної ради будував успішну кар’єру
Ексклюзив

Омолоджувальні процедури судді Володимира Сіверіна: як член Етичної ради будував успішну кар’єру

Тетяна Шустрова
19 серпня, 2022 п'ятниця
09:33
Статті

Програма “Судовий контроль з Тетяною Шустровою” на телеканалі “Еспресо” продовжує розповідати про те, як в Україні формується суддівський корпус, хто відповідає за те, аби судочинство було прозорим та незалежним, а судді - доброчесними

Етична рада провела чергові співбесіди з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя. Трохи більше, ніж за тиждень прослухали ще десяток претендентів. Всі онлайн-інтерв’ю пройшли без прямої трансляції в інтернеті, як це було до 24-го лютого. 

Оскільки всі співбесіди пройшли в закритому режимі, ми не знаємо, наскільки досконало Етична рада досліджувала біографії кожного з кандидатів. Втім, точно знаємо, що не всі з них мають кришталеву репутацію. Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Вікторія Віхрова, яка проходила співбесіду 12-го серпня, заслуговує на особливу увагу.

Наприклад, викликає питання освіта судді. За даними Центру протидії корупції, у 2015-му році Віхрова написала дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Однак, вже за рік під час співбесіди не могла ані згадати прізвище свого наукового керівника, ані пояснити значення терміну acquis communautaire, який неодноразово вживала у своїй роботі.
 
Крім того, Вікторія Віхрова наполягає, що їй вдалося купити квартиру у Києві площею 60 кв. м за 4 тисячі 300 доларів. Ми зателефонували судді, аби запитати, як їй це вдалося? Та розмова не склалася: Віхрова відповіла, що перебуває у відпустці, хоче відпочити, співбесіду Етичної ради не коментує, а про придбання квартири говорити незручно.

Як би там не було, можемо вас запевнити, що навіть 20 років тому придбати квартиру в столиці за 4 тисячі доларів було неможливо. Центр протидії корупції наголошує, що відправив усі зауваження щодо кандидатки Вікторії Віхрової та її сумнівної репутації до Етичної ради. Втім, чи розглянула їх Рада, наразі невідомо.

Доброчесність і самих членів Етичної ради, між тим, під питанням. Минулого тижня ми розповіли про одного з них - Юрія Трясуна. Ми виявили одразу кілька суперечливих фактів з його суддівської біографії. Чи може ефективно оцінити відповідність критеріям доброчесності інших той, хто сам не відповідає їм у повній мірі? Засновник фундації DEJURE Михайло Жернаков в інтерв’ю нашим журналістам висловив сумніви:

“Є загальна тенденція, що Етична рада, попри наявність в ній міжнародних експертів, які дійсно відстоюють високі стандарти і намагаються зробити так, щоб судова реформа вдалася, складається також з представників цієї суддівської  корпорації, які не сприяють очищенню. Всі троє були делеговані Радою суддів, тим органом, який фактично цю судову реформу неодноразово намагався саботувати, затягував з призначенням цих членів”.

Сьогодні ми розповімо про ще одного члена Етичної ради, репутація якого ставить під сумнів рішення всього органу. Це - Володимир Сіверін, суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці. Сіверін неодноразово був героєм журналістських матеріалів та піддавався критиці з боку експертів через свої рішення та велику кількість дороговартісної нерухомості сумнівного походження у членів його родини. 

Згідно з реєстром речових прав, торік дочці судді Вірі Сіверіній подарували 6-кімнатну квартиру площею 222 кв.м у Харкові, а сину - Дмитру Сіверіну - житловий будинок на 46 кв.м. Також з 2013-го року Дмитро отримав у подарунок  8 нежитлових приміщень загальною площею майже тисячу кв.м. Дочці судді Катерині Сіверіній у 2018-му році подарували квартиру площею 70,5 кв.м у Харкові. Джерело цих дорогих подарунків - невідоме. Втім, для підтвердження доброчесності колишнього судді, а нині члена Етичної ради, точно потребує роз’яснення.

Загалом до декларування статків і видатків судді Володимира Сіверіна чимало питань. Він неодноразово “забував” вказати, яке майно продав чи купив та повідомити після цього про суттєві зміни майнового стану. У 2019-му році НАЗК направило до суду відповідні адмінпротоколи.

У 2020-у році Володимир Сіверін намагався омолодитися: докладав зусиль, щоб змінити дату свого народження. Сіверін звернувся до суду із 6-ма заявами. Всі вони були подані з червня по вересень 2020-го року, тобто за рік до планового припинення повноважень судді у зв’язку із досягненням 65-и років. Тож можна припустити, що таким чином суддя намагався продовжити час перебування на посаді і відтермінувати пенсію. Врешті суд, звісно, побачив маніпуляцію і визнав дії заявника Сіверіна зловживанням процесуальними правами. 

Що ж сам член Етичної ради Володимир Сіверін думає з приводу своєї відповідності високим стандартам - ми вирішили поцікавитись у нього самого. І зателефонували йому. Суддя відповів, що не може говорити, оскільки у нього відеоконфереція.

Поки що складно уявити, що діюча десятиліттями кругова суддівська порука в якусь мить просто перестане існувати. Втім, ми віримо у краще. А поки що - Етична рада, члени якої самі мають питання до репутації та скелети у шафі, продовжує відбір кандидатів до Вищої ради правосуддя. Нагадаємо - це ключовий орган судової влади, який має забезпечувати незалежність та доброчесність суддівського корпусу. І такі високі обов’язки, на думку Етичної ради, можна покласти на суддю Харківського окружного адміністративного суду Олену Заічко. Вона отримала висновок від ради про відповідність критеріям доброчесності та професійної етики. Тож була рекомендована до Вищої ради правосуддя. 

Тим часом аналітики фундації DEJURE прискіпливо дослідили біографію судді та дійшли до інших висновків. Зокрема, серед кар’єрних здобутків Заічко: ухвалення сумнівних рішень, ухвалення рішень під час навчання, що прямо суперечить закону, а також - непрозоре декларування майна. 

Так, наприклад, у 2020-му Олена Заічко ухвалила рішення про забудову 13-и гектарів лісу, попри арешт цієї ділянки згідно з іншим судовим рішенням. Дозвіл будувати одержав будівельний кооператив Слайс, що входить до зони впливу харківського депутата Ігоря Аріха. Цікаво, що одразу після цього рішення неповнолітні діти судді Заічко отримали у власність квартиру від Харківської мерії площею понад 100 кв.м.

Також Олена Заічко полюбляє дорогі автівки. Торік у березні вона придбала Lexus за майже 2 млн грн. Втім, звідки у судді такі гроші - невідомо. Якщо вірити декларації за 2020-й рік, Заічко не мала потрібної суми для коштовної автівки, а суддівської зарплати, одержаної за перші 2 місяці 2021-го - очевидно недостатньо. 

Нещодавно наші колеги зі Слідство.Інфо отримали записи телефонних розмов, ймовірно, судді Олени Заічко. У бесіді від 13-го серпня 2020-го року, жінка з голосом, схожим на Заічко обговорює із колегою можливість зіпсувати диск з матеріалами справи, а ще - шляхи зміни заветованого суддівського рішення на протилежне. І ось з таким бекграундом Олена Заічко одержала зелене світло від Етичної ради - стала претенденткою на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Цікаво, що Заічко також є членкинею “Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів”, яка ще торік у відкритому зверненні до Президента закликала ветувати закон про реформу Вищої ради правосуддя. У своєму зверненні судді, зокрема, наголошували, що переформування ВРП “загрожує суверенітету України”, оскільки “містить інструменти впливу іноземних держав”. Таким чином, Заічко з якогось дива подалася на конкурс, який нібито порушує державний суверенітет та є втручанням в її суддівську незалежність. 

Тож, обираючи членів Вищої ради правосуддя за квотою парламенту, Верховна рада кандидатуру Заічко не підтримала. Народні депутати проголосували за адвоката у справах Майдану Романа Маселка та кандидата юридичних наук Миколу Мороза. Тоді як у нас з’явився хороший привід для оптимізму: парламент продемонстрував реальну готовність змінювати заскорублу та корумповану судову систему. Подивимось, чи перетвориться це на позитивну тенденцію.

Суспільство
Україна
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