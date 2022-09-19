Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Надовго росіян на правому березі Дніпра в Херсонській області не вистачить, є часова рамка до зимових холодів. Виглядає, що до неї їх доб'ють. Можемо припускати, що операція триватиме довше, чим планувалось, але результати будуть більш розгромними для росіян", - зазначив він.

На думку експерта, одна справа - якби декілька тисячне угруповання російських військ просто фізично б здалося у Херсоні, а інша - коли воно буде фізично знищене.

"Моральний дух росіян може просісти на порядок. У нас чомусь заведено оцінювати успіхи військ виключно за кілометражем просування, але подивімось, скільки росіян там знищено. Знищено як мінімум 2 тисячі окупантів і 122 танки, виходить, що за два тижні боїв ЗСУ на Херсонщині знищили танків більше, ніж на Харківщині", - додав Киричевський.

Він додав, що знищений полк живої сили - це також показово.

"Якщо до певного моменту ЗСУ били по складах боєприпасів, то тепер наші війська можуть собі дозволити витрачати боєкомплект по позиціях ворога. Тепер ми можемо по них годинами стріляти. ЗСУ можуть бити по пунктах управління ворога, по продовольчих складах - робити все, щоб стимулювати росіян до певних роздумів. Якщо вони будуть думати довго, то їх кінець там буде жахливим, навіть якщо він буде розтягнутий у часі до листопада. Судячи з того, якщо уже є задача знищити у фізичному сенсі угруповання ворога на херсонському плацдармі, вона буде виконана до кінця", - підсумував військовий експерт.