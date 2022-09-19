English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Операція ЗСУ на Херсонщині буде довшою, але розгромнішою, - експерт Defense Express Киричевський
Ексклюзив

Операція ЗСУ на Херсонщині буде довшою, але розгромнішою, - експерт Defense Express Киричевський

19 вересня, 2022 понедiлок
18:25
війна з Росією Херсон

Надовго росіян на правому березі Дніпра в Херсонській області не вистачить, їх розіб'ють до листопада, результати будуть більш розгромними

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Надовго росіян на правому березі Дніпра в Херсонській області не вистачить, є часова рамка до зимових холодів. Виглядає, що до неї їх доб'ють. Можемо припускати, що операція триватиме довше, чим планувалось, але результати будуть більш розгромними для росіян", - зазначив він.

На думку експерта, одна справа - якби декілька тисячне угруповання російських військ просто фізично б здалося у Херсоні, а інша - коли воно буде фізично знищене.

"Моральний дух росіян може просісти на порядок. У нас чомусь заведено оцінювати успіхи військ виключно за кілометражем просування, але подивімось, скільки росіян там знищено. Знищено як мінімум 2 тисячі окупантів і 122 танки, виходить, що за два тижні боїв ЗСУ на Херсонщині знищили танків більше, ніж на Харківщині", - додав Киричевський. 

Він додав, що знищений полк живої сили - це також показово.

"Якщо до певного моменту ЗСУ били по складах боєприпасів, то тепер наші війська можуть собі дозволити витрачати боєкомплект по позиціях ворога. Тепер ми можемо по них годинами стріляти. ЗСУ можуть бити по пунктах управління ворога, по продовольчих складах - робити все, щоб стимулювати росіян до певних роздумів. Якщо вони будуть думати довго, то їх кінець там буде жахливим, навіть якщо він буде розтягнутий у часі до листопада. Судячи з того, якщо уже є задача знищити у фізичному сенсі угруповання ворога на херсонському плацдармі, вона буде виконана до кінця", - підсумував  військовий експерт.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
ЗСУ
Херсонщина
Військові новини
наступ ЗСУ
Читайте також:
Андрей Марга
18 вересня, 2022 неділя
Угорщині - Закарпаття, Польщі - Галичина, Румунії - Буковина: Ексглава МЗС Румунії заявив, що Україна має поступитись територіями
Наталка Діденко
18 вересня, 2022 неділя
Значно менше опадів, подекуди тумани: Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні на 19 вересня
Дмитрий Песков
17 вересня, 2022 субота
У кремлі відповіли на попередження Байдена щодо застосування ядерної зброї
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.07
    Купівля 40.07
    Продаж 40.94
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
19 вересня
18:25
газ
Урядове АТ "Магістральні газопроводи України" звільнило очільник "Оператора ГТС України" Макогона
18:24
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Китай цілеспрямовано залишає Росію без грошей, - експерт-міжнародник Краєв
18:14
опитування
На підконтрольній території 72% українців вважають жителів окупованих Росією регіонів жертвами обставин, - дослідження
18:00
Ексклюзив
путін путлер
Якщо Путін розпочне загальну мобілізацію, він втратить змогу впливати на міжнародне суспільство через ООН, - військовий експерт Коваленко
17:58
соціологічні опитування
Майже 90% українців вірять, що влада не піде на неприйнятні компроміси з РФ ,- опитування КМІС
17:56
На фото прапор ОАЕ
Німеччина планує закупівлю скрапленого газу в Об'єднаних Арабських Еміратів для зменшення залежності від РФ, - міністр
17:46
Ексклюзив
Окупований Крим
Росіяни в Криму трохи заспокоїлися через брак інформації про війну, - член Меджлісу Барієв
17:45
Кривий Ріг
Окупанти обстріляли Криворізький район із реактивної системи залпового вогню
17:40
Ексклюзив
мародерство у російській армії
У Херсоні військові РФ з "дозволами" окупаційної влади займають оселі українців і мародерять, - голова облради Самойленко
17:35
російські війська окупанти
Бив, катував та імітував страту місцевого населення на Київщині. Командира бойової машини РФ судитимуть за порушення законів війни
17:26
Обстріл Донецька
Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Донецька і вбивстві цивільних, радник Резнікова назвав це спробою відволікти ООН від злочинів РФ у Ізюмі
17:06
Зеленський затвердив утворення військових адміністрацій на Херсонщині
16:45
Телескоп NASA показав молоду зірку в сузір’ї Тельця
Телескоп NASA показав молоду зірку в сузір’ї Тельця
16:42
На фото: Нагірний Карабах, Азербайджан, Ільхам Алієв, голова Євроради, Шарль Мішель, Вірменія, Нікол Пашинян , перемовини
У Нью-Йорку 19 вересня за посередництва Блінкена відбудеться зустріч очільників МЗС Вірменії та Азербайджану
16:42
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан буде кулуарно боротися, щоб не втратити гроші від ЄС, - експерт-міжнародник Тужанський
16:39
Львов Богдан
Заступник голови Верховного Суду Львов із паспортом РФ і надалі розглядатиме справи, - Центр протидії корупції
16:32
Марк Рютте
Рютте та Шольц домовились про подальшу військову підтримку України
16:24
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Путін чітко зрозумів, що Китай не надасть йому підтримки, - китаєзнавець Коваль
16:20
Ексклюзив
Балаклія
У Балаклії 19-20 вересня мають дати світло, - речник ДСНС
15:55
Олександр Усик
Усик вирішив, ким замінити у наступному бою Ф'юрі
15:45
ЗСУ танкісти
Гайдай: ЗСУ звільнили Білогорівку на Луганщині
15:34
У тимчасово окупованому Мелітополі вибухи на аеродромі
У тимчасово окупованому Мелітополі вибухи на аеродромі, - мер
15:32
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Яйця путінської зозулі підкинули в європейське гніздо": політолог-міжнародник Воля про заяви Орбана
15:22
Ексклюзив
окупанти
Мобілізація у РФ - це ідеальний шторм, який може знести режим Путіна, - військовий експерт Самусь
15:22
Володимир Зеленський
План деокупації та підготовка до зими: Зеленський скликав засідання Ставки верховного головнокомандувача
15:15
Ексклюзив
король Карл ІІІ
Правління Чарльза ІІІ – лише перехідний етап у британській монархії, - кореспондент Ковач
15:12
посівна аграрії
Цьогоріч в Україні зібрали 67 млн тонн зерна ярих культур, із них 45 млн тонн піде на експорт
15:08
SpaceX показав, у яких країнах не підключатиме інтернет від Starlink. Серед них Росія
14:52
Юхим Конопля
Футболіст збірної України вилаявся через прапор РФ у Берліні
14:47
путін і орбан
У Кремлі задоволені "суверенною позицією" Угорщини у ЄС, - Пєсков
14:40
безпілотник
Над Дніпропетровщиною ППО збила російський безпілотник
14:25
на фото: обшук
СБУ затримала мешканку Чернігівщини, яка за гроші передавала окупантам дані про переміщення ЗСУ
14:24
Нікополь, Дніпропетровщина
На Дніпропетровщині під обстріл окупантів потрапила 58-річна жінка, яка їхала на велосипеді
14:04
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
"Той самий сценарій, що в Бучі": у Кремлі цинічно прокоментували масові вбивства в Ізюмі
14:04
Ексклюзив
Ядерна безпека
Для застосування ядерної зброї треба не боятися померти, а це не про Путіна, - нардеп Осадчук
13:59
Оновлено
Генасамблея ООН
"Керівництво міністерства не робило жодних заяв щодо цього питання": у Мін'юсті прокоментували матеріал The Guardian про пропозицію схвалити конфіскацію російських активів
13:47
обстріл Енергодара
Унаслідок провокації росіян частина Енергодара залишилася без води, - мер
13:35
Олександр Петраков
У Росії вимагають дискваліфікувати тренера збірної України Петракова за висловлювання про війну
13:30
Ексклюзив
російський танк
РФ утримує своє угруповання на правому березі Дніпра виключно з політичних мотивів, - нардеп Осадчук
13:28
похорон королеви Єлизавети ІІ
Лише 9 країн не запросили на похорон Єлизавети ІІ. Серед них Росія та Білорусь
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV