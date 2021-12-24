Опитування: понад 67% українців проти другого терміну Зеленського на посту президента

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного на замовлення Еспресо.TV.



Оцінюючи партію "Слуга Народу", яка позиціонує себе як "партія нових людей" в політиці, 42,5% українців назвали її гіршою за "старі" партії, 33% опитаних не бачить суттєвих відмінностей. Також 14% громадян вважають "Слугу Народу" "партією нових людей", яка здійснює позитивні зміни в суспільстві.



Крім того, 67,5% виступили проти другого терміну Володимира Зеленського на посту президента. Ще 18% вважають, що він повинен балотуватися повторно.







Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 24 листопада по 1 грудня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2005 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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