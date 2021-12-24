Опитування: понад 67% українців проти другого терміну Зеленського на посту президента
В Україні 67% громадян вважають, що Володимир Зеленський не має повторно балотуватися на пост президента, а 14% хочуть, щоб він висунув свою кандидатуру знову
Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного на замовлення Еспресо.TV.
Оцінюючи партію "Слуга Народу", яка позиціонує себе як "партія нових людей" в політиці, 42,5% українців назвали її гіршою за "старі" партії, 33% опитаних не бачить суттєвих відмінностей. Також 14% громадян вважають "Слугу Народу" "партією нових людей", яка здійснює позитивні зміни в суспільстві.
Крім того, 67,5% виступили проти другого терміну Володимира Зеленського на посту президента. Ще 18% вважають, що він повинен балотуватися повторно.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 24 листопада по 1 грудня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2005 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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