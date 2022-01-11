Опозиціонерку з Білорусі Колеснікову етапували до колонії

Про це інформує Правозахисний центр "Вясна".



"Політув'язнену Марію Колесникову етапували до гомельської жіночої виправної колонії №4", - повідомила організація.



Правозахисники закликають надсилати листи на підтримку опозиціонерки. У центрі "Вясна" попереджають, що протягом найближчих двох тижнів Марія Колесникова перебуватиме на карантині, тому на конверті варто писати: "Карантин".

Нагадаємо, 6 вересня Марію Колесникову засудили до 11 років позбавлення волі.

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