Організатори Книжкового Арсеналу скасували захід у 2022 році

Про це повідомляється на офіційному сайті фестивалю.

"Український народ мужньо боронить країну, дає відсіч ворогу на різних фронтах, і ми всі розуміємо – для остаточної перемоги нам ще потрібен час. Зараз, в умовах війни, наша команда працює на підтримку видавничої сфери та літературної і мистецької сцени в Україні, на підтримку нашої спільноти", - пишуть організатори.

Представники фестивалю крім того заявили, що наразі зосереджують свою активність на інших напрямках.



Зокрема повідомляється, що команда Книжкового Арсеналу наразі активно займається інформуванням світової літературної спільноти про російсько-українську війну. Вони розвивають коаліцію культурних інституцій задля бойкоту російського мистецького продукту та бізнесу. А також координують допомогу постраждалим у війні дітям-переселенцям, видавцям та перекладачам.

Крім того, команда Арсеналу уже реалізувала фінал проєкту “Україна—Шотландія: Літературний проєкт співпраці” та за підтримки відділу освітніх програм Мистецького Арсеналу запустили підлітковий проєкт "Антитвір-2022".Організаторами фестивалю також було трансформовано проєкт "Література на експорт" таким чином, щоб він сприяв поширенню каталогів українських видавців за кордоном."Це допомагає налагоджувати й і поглиблювати співпрацю з іноземними партнерами та підтримувати українських видавництв. Нам вдалося налагодити швидку та ефективну комунікацію з книжковими ярмарками по всьому світу. Працюємо далі!" - повідомляють на сайті.Зокрема завдяки зусиллям команди Книжкового Арсеналу в складі робочої групи профільних інституцій культури вже було забезпечено участь України у форматі стенду-маніфесту у книжковому ярмарку в Болоньї (21-24 березня) та у Лондонському книжковому ярмарку (5-7 квітня).

Члени команди фестивалю також беруть участь у міжнародних подіях в якості запрошених спікерів. Серед цих подій засідання Ради європейської мережі літературного перекладу ENLIT та Регіональна видавнича конференція країн Кавказу та Чорноморського басейну.

"Зараз мета нашої діяльності — працювати на збереження інституції та команди, а відтак на підтримку книги та її аудиторії, працювати на перемогу", - коментують на сайті.



Крім того, організатори події обіцяють після перемоги України неодмінно підготувати та провести ХІ Книжковий Арсенал "з його неповторною атмосферою свободи висловлювань, зустрічей читачів та письменників і теплих обіймів під мирним небом у дворі Старого арсеналу".