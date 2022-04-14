Орка, який представився комендантом Херсонської області наші керівники ОТГ послали в бік корабля, - боєць ТрО Херсона

Про це він повідомив в етері Espreso TV.

“На Херсонщині міська рада працює, районна рада працює. Навіть, окупанти намагалися збирати керівників ОТГ Каховка, Чаплинка. Якийсь орк представився комендантом Херсонської області й сказав, що не будуть заважати працювати. Прапори українські, влада ваша лишається, давайте співпрацювати мирно. На що наші відвернулися і послали його в бік корабля”, - розповів боєць.

Також Едуард додав, що у Херсоні орки активізувались, лазять по підвалах і дахах багатоповерхівок та вишукують наших людей.

“Стосовно Херсона, інфраструктура працює. Звичайно, що місцеві органи мають працювати, організувати постачання. Ви ж розумієте життя продовжується. Наскільки вони тісно співпрацюють із орками у нас такої інформації немає, ми не володіємо. Вони підняли триколор над ОДА і над приміщенням однієї із районних рад, там наших керівників немає, вони переїхали в інше приміщення. А орки зараз активізувались і під егідою, що вони вишукують своїх дезертирів, лазять по підвалах і дахах багатоповерхівок. І я так зрозумів, що вишукують наших людей”,- пояснив боєць Тероборони Херсона.

Голова Херсонської обласної організації КВУ Дементій Білий повідомив, що на Херсонщині продовжують працювати вчителі, представники бюджетних установ, але вони не можуть отримати зарплату за березень, а деякі навіть за лютий

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