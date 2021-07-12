Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал Ошукали киянина на $46 тис. та наїхали на поліцейського: у Києві затримали зловмисників

Ошукали киянина на $46 тис. та наїхали на поліцейського: у Києві затримали зловмисників

12 липня, 2021 понедiлок
13:37
Кримінал

У Києві правоохоронці затримали жінку та чоловіка, які ошукали місцевого жителя на $46 тис. та під час спроби втечі скоїли наїзд на співробітника поліції

Про це повідомляє пресцентр Київської міської прокуратури.

“За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку та жінці, які під приводом обміну валют заволоділи грошовими коштами киянина у сумі $46 тис. та здійснили наїзд на поліцейського під час спроби втечі”, - йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, зловмисники розмістили оголошення в мережі інтернет щодо обміну іноземної валюти за вигідним курсом. Відгукнувшись на зазначене оголошення, потерпілий домовився про зустріч з останніми з метою обміну $46 тис.

“Під час зустрічі потерпілий сів до автомобіля зловмисників та передав грошові кошти для обміну. В свою чергу останні передали йому сумку з купюрами, схожими на національну валюту України. Виходячи з автомобіля, потерпілий побачив, що замість грошових коштів йому надали сувенірні купюри і почав вимагати повернути йому кошти. У свою чергу зловмисники швидко зірвались з місця та намагались на автомобілі втекти з місця вчинення злочину”, - йдеться в повідомленні. 

Під час переслідування працівниками поліції жінка, яка перебувала за кермом, пошкодила декілька припаркованих автомобілів та здійснила наїзд на поліцейського, тим самим завдавши останньому тілесних ушкоджень. Інший співучасник в цей час вибіг з автомобіля та втік.

Кермувальницю авто затримали у порядку ст. 208 КПК України. Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 345, ч. 5 ст. 186 КК України.

За результатами проведених заходів упродовж доби правоохоронці встановили особу спільника та затримали його на території Дніпропетровської області. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 КК України. Частину викрадених у потерпілого коштів вилучено.

Наразі до обох підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою  з можливістю внесення застави у сумі 688 тис. грн.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

шахраї
грошi
Київ
Читайте також:
11 липня, 2021 неділя
Шевченко заявив про намір залишити збірну України
Італія - Англія
12 липня, 2021 понедiлок
Італія - Англія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2020
10 липня, 2021 субота
Нова стратегія нацбезпеки Росії свідчить, що росіяни налякані, Путін будує “залізну завісу” від Заходу, – Орешкін
Київ
+21
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.17
    Купівля 27.17
    Продаж 27.39
  • EUR
    Купівля 32.1
    Продаж 32.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
12 липня
14:41
Таліби ведуть бої за стратегічне місто Газні на трасі Кабул-Кандагар
14:33
В Україну прибули ще 500 тис. доз вакцини СoronaVac, - МОЗ
14:30
В бюджетному законопроєкті є поправки, які нівелюють мовний закон, - нардеп Железняк
14:23
Синоптики попередили про загрозу сходження селевих потоків та зсувів ґрунту у Карпатах
14:20
У Болгарії на парламентських виборах найбільше голосів отримали коаліція експрем'єра та партія шоумена-співака
14:15
блискавка
В Індії від удару блискавки під час селфі загинули 11 людей
14:08
Північний потік-2
"Північний потік-2" через 10 років планують використовувати для транспортування водню, - директор Nord Stream 2 AG
14:07
"Слуга народу" дасть за легалізацію медичного канабісу близько 200 голосів, - Корнієнко
14:02
Гарет Саутгейт
Тренер Англії пояснив, хто винен у поразці в серії пенальті фіналу Євро-2020
14:00
У міськраді Харкова пройшли обшуки у справі про присвоєння 5 млн грн
У міськраді Харкова пройшли обшуки у справі про присвоєння 5 млн грн
13:58
В Україні здійснено понад 500 угод із сільгоспземлею з моменту запуску ринку 1 липня, - Мінагрополітики
13:49
Дмитро Разумков
Рада збереться на позачергову сесію у переддень свята Незалежності, - Разумков
13:34
На Гаїті заявили про затримання імовірного організатора вбивства президента країни
13:21
Очільник МЗС Білорусі визнав, що кордон з Україною ніхто не закривав, як анонсував Лукашенко
13:12
Нові штами коронавірусу загрожують глобальному відновленню економіки, - G20
13:04
Прем'єр Грузії назвав "спробою змови" протести в країні, що почалися після вбивства журналіста противниками ЛГБТ
13:02
Олександр Юрченко
"Я не вживав наркотики ніколи в житті": нардеп Юрченко розповів свою версію ДТП у Львові
12:50
СБУ викрила канал контрабанди нарковмісних речовин в аеропорту "Бориспіль"
12:48
Австрія закінчила вакцинацію майже половини населення від COVID-19
12:47
протести на Кубі
Протести на Кубі: влада вимкнула інтернет
12:36
Позичити державі. Як Україна почала випускати боргові папери
12:22
Давид Арахамія
Любченка та Марченка покликали на засідання фракції "Слуги народу", - Арахамія
12:22
У США зафіксували одну з найвищих температур на Землі
12:01
Бив по обличчю та вистрілив: полковника поліції судитимуть за напад на єгеря заповідника "Морський"
11:59
прапор Росії
ЄС продовжив санкції проти РФ до січня 2022 року
11:45
Вакцина Pfizer стала доступна в центрах масової вакцинації
11:43
Микола Мартиненко
У Мартиненка заявили, що суддівська колегія ВАКС не змогла спростувати факти своєї упередженості 
11:43
Зеленський
Зеленський 13 липня скликає позачергову Раду, серед питань - легалізація медичного канабісу, - Гончаренко
11:32
негода на Закарпатті
Закарпаття оговтується від негоди: підраховують збитки і шукають місцевого мешканця (фото, відео)
11:26
Габріелюс Ландсбергіс
Литва пропонує ЄС нові санкції щодо Білорусі через розпалювання міграційної кризи
11:17
Юрій Вітренко
Українська делегація хоче переконати Меркель, що "Північний потік-2" несе загрози Європі, - Вітренко
11:16
колектор
НБУ запровадив послугу з реєстрації колекторських компаній та назвав її вартість
11:03
У Техасі біля Ель-Пасо сталася смертельна стрілянина
10:57
нафтопровод
Найбільші держпідприємства в Україні у січні-березні отримали 25 млрд грн прибутків, - StateWatch
10:57
В Україні почались військові навчання "Козацька Булава-2021" за участі п'яти країн
10:55
"Підступна схема": Північна Корея відмовилась від гуманітарної допомоги США
10:44
PR
Як вибрати ортопедичний корсет: призначення і види виробів
10:42
AstraZeneca
У Австралії померла жінка після щеплення вакциною AstraZeneca
10:27
Собаки прикордонників вперше візьмуть участь у параді до Дня Незалежності
10:08
Фіскальна служба провела перевірки на АЗС мережі Glusco
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV