Ошукали киянина на $46 тис. та наїхали на поліцейського: у Києві затримали зловмисників
У Києві правоохоронці затримали жінку та чоловіка, які ошукали місцевого жителя на $46 тис. та під час спроби втечі скоїли наїзд на співробітника поліції
Про це повідомляє пресцентр Київської міської прокуратури.
“За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку та жінці, які під приводом обміну валют заволоділи грошовими коштами киянина у сумі $46 тис. та здійснили наїзд на поліцейського під час спроби втечі”, - йдеться в повідомленні.
Згідно з матеріалами слідства, зловмисники розмістили оголошення в мережі інтернет щодо обміну іноземної валюти за вигідним курсом. Відгукнувшись на зазначене оголошення, потерпілий домовився про зустріч з останніми з метою обміну $46 тис.
“Під час зустрічі потерпілий сів до автомобіля зловмисників та передав грошові кошти для обміну. В свою чергу останні передали йому сумку з купюрами, схожими на національну валюту України. Виходячи з автомобіля, потерпілий побачив, що замість грошових коштів йому надали сувенірні купюри і почав вимагати повернути йому кошти. У свою чергу зловмисники швидко зірвались з місця та намагались на автомобілі втекти з місця вчинення злочину”, - йдеться в повідомленні.
Під час переслідування працівниками поліції жінка, яка перебувала за кермом, пошкодила декілька припаркованих автомобілів та здійснила наїзд на поліцейського, тим самим завдавши останньому тілесних ушкоджень. Інший співучасник в цей час вибіг з автомобіля та втік.
Кермувальницю авто затримали у порядку ст. 208 КПК України. Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 345, ч. 5 ст. 186 КК України.
За результатами проведених заходів упродовж доби правоохоронці встановили особу спільника та затримали його на території Дніпропетровської області. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 КК України. Частину викрадених у потерпілого коштів вилучено.
Наразі до обох підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 688 тис. грн.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.
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