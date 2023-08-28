Основною проблемою в навчанні українських військових є нестача перекладачів, – FT
Основною проблемою підготовки українських військових за кордоном є відсутність кваліфікованих перекладачів, які володіють специфічною лексикою
Про це The Financial Times розповів заступник голови навчальної місії ЄС нідерландський генерал Мартін Бонн.
"Великою проблемою є переклад слів, які використовуються у військовому чи технічному контексті... Слова, які ніхто не використовує в повсякденному житті", — сказав Бонн.
Також видання відзначає різний вік і рівень освіченості учнів. Так, одному з військовослужбовців 71 рік. Дехто з військових, хто навчався ще за Радянського Союзу, вважає, що знає предмет краще за інструкторів, пише ЗМІ.
До кінця року у Німеччині мають пройти навчання 10 тисяч українських військових. Це частина широкої програми Заходу щодо оснащення українських Збройних сил танками, артилерією та системами протиповітряної оборони. Загалом Київ планує навчити у військових таборах Європи та США понад 60 тисяч людей, пише The Financial Times. Також видання наголошує, що проблеми з навчанням українців є не тільки в Німеччини, а в у інших країн Заходу.
Варто зазначити, що раніше українські військові пройшли в Німеччині навчання на танках Abrams.
- Пентагон планує розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у США у вересні: спочатку вони вивчатимуть англійську мову, а потім розпочнуть льотні навчання.
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