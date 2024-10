Leave no one behind partnership: як на Львівщині працюють табори підприємництва та іновацій

Народний депутат України Микола Княжицький привітав учасників чергового табору - учнів Львівського фізико-математичного ліцею, ліцею №75 ім. Лесі Українки та гімназії “Євшан” та розповів школярам про важливість інноваційних ідей у сучасному світі.

57 шкіл Львова та області будуть залучені у проєкті Leave no one behind partnership. Учнівські команди під керівництвом тренерів розробляють власні ідеї бізнесу.

Ще за одним освітнім напрямом проєкту двадцять вчителів інформатики зі Львівщини підвищують кваліфікацію в Українському католицькому університеті. Після успішного завершення навчань школам-учасницям проєкту планують передати комплекти сучасної техніки. Ноутбуки, проєктори з екранами, копмлекти робототехніки, нещодавно привезені із Тайваню, призначені виключно для роботи школярів під час уроків інформатики.

Микола Княжицький підкреслив, що сучасні технології дають нові можливості вчителям та учням. Кожен учасник - вчитель або учень - зможуть бути наставниками для колег, для однолітків. Інноваційні знання допоможуть творити нові спільноти.

"Ми намагаємося створити умови для якісного навчання у містах та у віддалених гірських громадах. Нам важливо, щоб повсюди діти добре вчилися, добре мислили. Ми їх вчимо бізнесу, ухваленню рішень, роботі із штучним інтелектом. А після завершення навчання школи комп’ютеризуються. Це фантастичний благодійний проєкт, спрямований на розвиток української молоді. Ми вдячні народові та урядові Тайваню за підтримку. Особливо важливою вона є у час війни. Нам важливо, щоб українці залишалися в Україні і були конкурентоспроможними у світі", - наголосив Микола Княжицький.

"За допомогою інструментів, які використовуються в реальному бізнесі, ми розвиваємо в учнів навички інноваційності, дизайнц мислення. Хочемо показати їм, що в житті варто діяти нестандартно, раціонально, підприємливо", - поділився тренер таборів, асистент кафедри прикладної економіки та бізнесу факультету прикладних наук УКУ Максим Коляда.

Табори підприємництва та інновацій на Львівщині вже відбулися у Шептицькому, Дрогобичі та Стебнику. Перед тим, команда проєкту відвідала школи Івано-Франківської області.

Комплекти техніки вже отримали 22 заклади освіти, а загалом заплановано створити нові кабінети інформатики у понад сотні шкіл. Проєкт інноваційної освіти та комп’ютеризації Leave no one behind partnership охоплює три області: Львівську, Івано-Франківську та Полтавську. Його реалізує громадська організація "Всеукраїнський демократичний форум" за підтримки Тайваню та за сприяння Миколи Княжицького.