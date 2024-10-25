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Наша боротьба – це майбутнє всього світу, - Микола Княжицький на зустрічі з молоддю Дрогобича

25 жовтня, 2024 п'ятниця
14:55
освіта Зустрія Княжицького з молоддю Дрогобича

Народний депутат Микола Княжицьий виступив перед молоддю Дрогобича та відповів на їхні питання. Зустрічі передувала передача школам регіону комп"ютерної техніки в межах проєкту Leave no one behind partnership

Зміст

Школярі з Ліцею №2 Дрогобицької міської ради активно ставили парламентарію питання про сучасні виклики, роль медіа та інформаційних технологій у формуванні свідомості молоді, а також про інформаційні загрози під час війни.

Народний депутат сказав, що українська молодь несе велику відповідальність за майбутнє як країни та всього демократичного світу. "Україна опинилася в центрі світової історії. Те, що відбувається зараз у нас, має величезне значення для майбутнього всього світу. Ми захищаємо не лише свою незалежність, але й демократичні цінності, за які борються багато країн", – акцентував Княжицький. 

Учні також цікавилися питанням боротьби з дезінформацією. Княжицький принагідно закликав молодь бути уважними до інформації, перевіряти її правдивість та уникати поширення фейків. "Медіа – це кожен з вас. Сьогодні кожна людина, завдяки соцмережам, може впливати на інформаційний простір”, – зазначив депутат, відповідаючи на питання “Як медіа формують свідомість молоді?”. 

Окрім обговорень, зустріч мала ще одну важливу частину – передачу техніки для шкіл регіону в межах проєкту Leave no one behind partnership. Його реалізує громадська організація "Всеукраїнський демократичний форум" за підтримки Тайваню та за сприяння Миколи Княжицького. Загалом, 4 школи Дрогобиччини отримали 48 ноутбуків та проєктори з екранами: Ліцею №2 Дрогобицької міської ради, КЗ ЛОР Обласний науковий ліцей, Стебницька гімназія  N18 та Стебницька гімназія N11 ім.Тараса Зозулі.

"Молодь має бути забезпечена сучасними інструментами для навчання. Це особливо важливо зараз, коли новітні технології стають невіддільною частиною не тільки освіти, але й нашої боротьби за незалежність", – підсумував Княжицький.

Теги:
Микола Княжицький
львівщина
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