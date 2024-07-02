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Головна освіта Проєкт комп’ютеризації шкіл за підтримки Тайваню: на участь подалися 143 школи із трьох областей

Проєкт комп’ютеризації шкіл за підтримки Тайваню: на участь подалися 143 школи із трьох областей

2 липня, 2024 вiвторок
15:30
освіта Проєкт комп"ютерізації шкіл за підтримки Тайваню Leave no one behind -

До участі в інноваційному проєкті з комп’ютеризації навчальних закладів та навчання вчителів інформатики зголосилися 143 школи зі Львівщини, Полтавщини та Івано-Франківщини

Зміст

Про це повідомили організатори проєкту Leave no one behind, який здійснюється за підтримки Тайваню. 

Прийом заявок від вчителів інформатики із трьох областей завершився 1 липня, після понад двох тижнів активної реєстрації. Найбільша кількість заявок надійшла зі Львівщини — усього 77 шкіл. У Полтаві зареєструвалися 10 закладів освіти, а в Полтавській області — 20. Івано-Франківщина також активно долучилася до проєкту, представивши до участі 29 шкіл.

Мета проєкту Leave no one behind - підвищення рівня освіти у школах та модернізація шкільних кабінетів інформатики. Ініціатива отримала фінансову підтримку уряду Тайваню.

Вчителі інформатики, які успішно пройдуть співбесіди з конкурсною комісією, навчатимуться  програмуванню в Українському католицькому університеті.

"Технології оновлюються щороку. Якщо вчитель готовий додатково інвестувати свій час і зусилля у власний розвиток та у розвиток своїх учнів – це пріоритет для проєкту.  Для нас важлива також командна робота, щоб ті, хто отримають знання, згодом передали свій досвід іншим школам”, - пояснила координаторка проєкту Уляна Пак.

Після кількох місяців навчання, успішного виконання домашніх завдань, освітяни отримають сучасне обладнання для своїх шкільних кабінетів. А це по 16 комп’ютерів, проєктор з екраном та набір робототехніки для кожної школи.

Переможців конкурсного відбору оголосять після 12 липня. До навчального етапу проєкту буде відібрано 48 вчителів, по двоє  із 24 шкіл.

Проєкт благодійний, участь освітян безоплатна. Його реалізовує громадська організація «Всеукраїнський демократичний форум» за підтримки Тайваню та за сприяння Миколи Княжицького.

“Ми вдячні усім, хто долучився до проєкту і готовий співпрацювати. ІТ це перспективна сфера для молоді, також ми бачимо наскільки важливою для оброни країни є робототехніка, або наскільки STEM розвиває у дітей різні навички, зацікавлює до навчання. Завдяки нашим партнерам ми можемо дати вчителям знання і техніку для роботи, а дітям сучасну освіту. Інноваційний проєкт реалізовуємо наразі  у трьох областях, а згодом плануємо поширити його по всій країні. Так буде творитися ціла мережа, спільнота інноваційної освіти в Україні”, - зазначив Микола Княжицький.

Теги:
львівщина
Полтавщина
Тайвань
Івано-Франківщина
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