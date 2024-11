Проєкт "Не залишити нікого осторонь": Прикарпаття змінює підхід до ІТ-освіти

Долішньозалучанський ліцей ім. Яреми Гояна, Івано-Франківський науковий фізико-математичний ліцей та Завадківська гімназія Верхнянської сільської ради як і ще 13 шкіл регіону, отримали нові ноутбуки, за якими учні працюватимуть на уроках інформатики.

"Діти хочуть не просто вчитися за комп’ютерами, а постійно практикувати. Лише теорії для них уже замало", - наголошує вчитель інформатики Долішньозалучанського ліцею ім. Яреми Гояна Снятинської міської ради Василь Дилявський. Він прийшов працювати вчителем у школу одинадцять років тому, але постійно навчається новому, разом із своїми учнями. Цього вимагає професія педагога.

"Чимало сучасних програм не можемо встановити на шкільні комп’ютери, адже техніка застаріла і давно потребує оновлення. У шкільному кабінеті інформатики всього 9 комп’ютерів. Нам дуже потрібне нове комп’ютерне обладнання і саме участь нашої школи у благодійному освітньому проєкті "Не залишити нікого осоронь", стала нагодою змінити ситуацію, дати дітям стимул до навчання", - розповів вчитель інформатики.

За словами начальника відділу освіти, молоді та спорту Снятинської міської ради Андрія Данильчика, у громаді 17 закладів освіти: техніка є, але враховуючи стрімкий розвиток технологій, комп’ютерні кабінети хотілося б оновити повсюди. Тому школи долучаються до проєктів, шукають можливості отримати додаткові ресурси. Важливо, щоб вчителі були активними і прагнули змін.

Кандидат технічних наук, директор фізико-технічного ліцею Івано-Франківської обласної ради Мирослав Ілляшівський розповів, що колектив педагогів зважає на потреби учнів та розуміє, що гаджети їм потрібні повсякчас. У ліцеї навіть створили окремий клас із поглибленим вивченням програмування. Ліцей, разом з іншими закладами освіти Прикарпаття, став учасником українсько-тайванського проєкту комп’ютеризації та інноваційної освіти Leave no one behind partnership.

Вчителі інформатики подавали заявки на участь, а команди старшокласників згодом навчалися та захистили власні бізнес проєкти у таборах підприємництва та інновацій. Також вчителі інформатики із шести шкіл Івано-Франківщини у межах цього ж проєкту підвищують кваліфікацію в Українському католицькому університеті. За відповідальне навчання учнів та освітян, школи отримують комплекти сучасної техніки для кабінетів інформатики.

Проєкт реалізовує ГО Всеукраїнський демократичний форум за підтримки Тайваню та за сприяння Миколи Княжицького.

"Кожна із трьох шкіл Прикарпаття, які ми цього тижня відвідали, отримали по 16 ноутбуків та проєктор з екраном. Команди цих шкіл завзято і творчо працювали. Молоді люди у таборах підприємництва навчаються ставити перед собою цілі та перемагати, любити Україну та розуміти, що навіть попри війну у нас багато можливостей, які додадуть сил перемогти. Наші діти мають бути навченими, мати найсучаснішу техніку. За таку можливість дякуємо тайванському урядові та народові", - зазначив засновник ГО "Всеукраїнський демократичний форум" Микола Княжицький.

Координаторка проєкту Уляна Пак підсумувала, що в Івано-Франківській області уже всі школи – учасниці таборів підприємництва та інновацій обміняли отримані сертифікати на нові сучасні комп’ютери та проєктори з екранами. Зараз тренери проєкту проводять табори у львівських школах. А згодом вирушать на Полтавщину. Загалом передбачено оновити кабінети інформатики у понад сотні шкіл із трьох областей.

"Ми працюємо зі школами, які подавали заявки на участь у проєкті. У заклади освіти Прикарпаття в межах проєкту передали загалом 224 нові ноутбуки. Частина вчителів пройшли конкурсний відбір та зараз навчаються за новітньою програмою УКУ. Після успішного проходження курсу вони також отримають техніку для шкіл, а ще - зможуть стати наставниками для своїх колег, ділитися знаннями про роботу з Python, STEM, робототехнікою на уроках інформатики. Допомогу від демократичного Тайваню ми спрямовуємо у підвищення якості освіти для дітей", - пояснила Уляна Пак.