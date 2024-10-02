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Головна освіта "Разом навчаємося і зростаємо": як ЄС підтримує українську освіту під час війни
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"Разом навчаємося і зростаємо": як ЄС підтримує українську освіту під час війни

Юлія Юліна
2 жовтня, 2024 середа
09:00
освіта

У Києві на ВДНГ 26–29 вересня відбувся фестиваль "Книжкова країна", який привабив тисячі киян і гостей столиці, охочих провести вихідні серед книжок і лекційних локацій

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Чимало відвідувачів було й біля освітнього простору, організованого Європейським Союзом. Ця подія відкриває Всеукраїнську комунікаційну кампанію про підтримку Євросоюзом української освіти та молоді в часи війни "Разом навчаємося і зростаємо. ЄС та Україна творять спільне європейське майбутнє". У тематичних наметах було представлено можливості, які ЄС відкрив для української молоді та педагогів - попри повномасштабну війну і з фокусом на майбутнє. 

На заході кожен відвідувач освітнього простору міг знайти щось цікаве й корисне для себе. Малеча змагалася у вікторині "Євроквіз", а підлітки та батьки мали можливість здійснити прогулянку "Простором можливостей", аби дізнатися більше про освітні програми у Європі. За чотири дні роботи освітнього простору його відвідали близько 14 тис. дітей і дорослих.

Як розповів журналістам проректор із міжнародного співробітництва Київської школи економіки Костянтин Кириченко, програма охоплює всі рівні освіти.

"Я, власне, теж неодноразово брав участь у програмах мобільності. Це найкраща програма! Це просто чудові можливості й для професійного зростання, набуття тих навичок, які потім є ключовими для успішної кар’єри, взагалі для успішного життя", – сказав він.

Повномасштабне вторгнення росіян завдало відчутного удару по системі освіти в Україні. Руйнування навчальних закладів, повітряні тривоги, блекаути. Як наслідок - онлайн або змішана форма навчання. Європейський Союз зі свого боку підтримує українських школярів і студентів, аби полегшити для них освітній процес та інвестувати у спільне майбутнє. Зокрема ЄС приділяє увагу створенню безпечних умов для навчання шляхом фінансування ремонту навчальних закладів, організації укриттів, забезпечення генераторами та шкільними автобусами. Водночас школярі й студенти можуть користуватися освітніми платформами, створеними за підтримки ЄС, отримують від європейських партнерів підручники, навчальне обладнання й сучасну техніку для навчання.

"Ми вважаємо критично важливим зробити все від нас залежне, аби створити для школярів, студентів, педагогів безпечний освітній простір і надати методичну, технічну, психологічну допомогу. Неприпустимо, щоб українські діти, які змушені вчитися під загрозою обстрілів і блекаутів, далеко від рідної школи, місяцями не сідаючи за парти, переживаючи психологічний тиск обставин, втрачали дорогоцінний час і якість освіти. Вони демонструють надзвичайну мужність і заслуговують на всебічну підтримку. Саме вони завтра розбудовуватимуть європейську Україну", – сказала пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Євросоюз уже давно спрямовує кошти та зусилля на розбудову української освіти. Традиційні напрями підтримки зміцнюють та диверсифікують, серед них: створення безпечних освітніх просторів, розвиток навичок, підтримка вищих навчальних закладів та нові можливості для молоді. З-поміж найпопулярніших програм – Еразмус +. Уже понад 9 тис. осіб скористалися програмами мобільності, серед них студенти, викладачі та молодь віком до 30 років. 

"Це унікальна програма, адже вона працює одразу в декількох сферах і відкрита для різної цільової авдиторії. Це освіта, молодь, спорт. Але брати участь у програмі можуть як індивідуальні учасники, так і організації, не важливо, яка організація: державна, приватна, бізнес-структура, громадський сектор", – зазначила Катерина Жданова, проєктна менеджерка Еразмус +.

Всеукраїнська освітня кампанія "Разом навчаємося і зростаємо. ЄС та Україна творять спільне європейське майбутнє" триватиме до січня 2025 року й охопить усі регіони нашої країни. Заплановано численні інформаційно-просвітницькі заходи, експертні дискусії, зустрічі з представниками та бенефіціарами програм і проєктів ЄС, престури. У тісній взаємодії молоді Україна та Європейський Союз формуватимуть спільне європейське майбутнє.

Дізнатися більше про підтримку Європейським Союзом сфери освіти та української молоді Ви можете за посиланням.

Публікація підготовлена за підтримки Європейського Союзу в межах комунікаційної кампанії "Разом навчаємося і зростаємо". Її зміст є виключною відповідальністю автора і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

#РазомНавчаємося #РазомЗростаємо

Теги:
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Наука
Україна
Війна з Росією
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