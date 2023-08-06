На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 6 серпня.

Папа не згадав Україну у своїй молитві за мир

На Світових днях молоді Папа Франциск молився за мир, спершу була обіцянка, що це буде молитва за мир в Україні, проте назва країни так і не прозвучала у його мовчазній молитві.

Тим часом українська молодь, яка також прибула із паломництво до Португалії у ці дні. Натомість сотні паломників з інших країн зупинялися, щоб обійняти своїх українських ровесників, які стояли на невеликому пагорбі, тримаючи синьо-жовті прапори, одягнені в чорні сорочки з обличчями дітей, загиблих під час російського вторгнення в Україну.

"Так багато людей висловлюють нам підтримку", – цитує The New York Times 17-річну Анастасію Коваль, яка плакала, коли її обіймали молоді католики з Португалії, Іспанії, Італії, США та багатьох інших країн. Священик зупинився, щоб витерти її сльози. Дівчина додала, що натомість підтримки від Папи немає.

"Відмовившись назвати Росію агресором на початку війни, Папа Франциск неодноразово висловлював солідарність з українським народом, навіть називаючи його " мучеником". Але його методи досягнення миру, зокрема таємна місія, яка спантеличила українських чиновників, – підкреслює NYT, – і небажання повніше засудити Росію і Володимира Путіна – стурбували багатьох українських католиків, які приїхали цього тижня на велику зустріч католицької молоді з усього світу".

Перед поїздкою до Фатіми у центральній Португалії, Ватикан заявив, що Папа Франциск молитиметься там за мир в Україні та світі, водночас привертаючи увагу до російського вторгнення. Проте після мовчазної молитви перед міською святинею і статуєю Діви Марії він не згадав про молитву за мир чи Україну, а натомість повторив свою центральну промову на Світових Днях Молоді про те, що в церкві є місце для всіх.

"Папа сказав рівно "нічого", – говорить преподобний Роман Демуш, який очолює відділ молодіжного служіння в УГКЦ. – Війна повинна змусити нас кричати, а тут мовчання".

Ватикан тим часом заявляє, що Папа "мовчки молився за мир" і опублікував у Твіттері з акаунту Папи його молитву, в якій не називається жодна країна.

П'ятнадцять молодих українців, які приїхали на паломництво, зустрілися з Франциском у посольстві Ватикану в Лісабоні.

"Але тих, хто сподівався, що він може підтримати їхню справу на Світових днях молоді, чекало розчарування, як і минулого року, коли Франциск виголосив молитву за мир, присвятивши Марії і Росію, і Україну, в результаті чого багато українців відчули себе причетними до своїх агресорів", – зазначають у NYT.

Фото: reuters

Українські безпілотники вразили 2 російські кораблі за два дні

Чорне море стає вирішальною лінією фронту після того, як Москва вийшла з зернової угоди ООН і обстріляла українські порти, переконані у Politico. Про це сигналізує атака військово-морського безпілотника на російський танкер у Чорному морі.

"Київ дав найсильніший на сьогодні сигнал про те, що він готовий націлитися на найважливіші поставки нафти і палива з Москви, – пише видання. – Битва за панування в Чорному морі швидко набирає обертів, що має величезні наслідки для глобальної енергетичної та продовольчої безпеки".

Посилаючись на федеральне агентство морського і річкового транспорту Росії, Politico повідомляє, що атакований був нафтохімічний танкер SIG. Це судно у власності санкт-петербурзької компанії "Транспетрочарт", яка потрапила під санкції США у 2019 році за постачання авіаційного палива для російських сил у Сирії.

"Напруженість у Чорному морі зростає після того, як минулого місяця Росія оголосила про вихід з Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН і почала атакувати українські порти на чорноморському узбережжі та на річці Дунай ракетами, знищивши десятки тисяч тонн українського зерна", – наголошує медіа.

Як додає Politico, що Україна майже ніколи прямо не бере на себе пряму відповідальність за такі напади. Однак видання звертає увагу на те, що голова Служби безпеки України Василь Малюк раніше повідомляв про відповідальність за атаки на Кримський міст і тоді ж натякнув, що незабаром буде більше подібних атак.