Партія Орбана встановила в Угорщині білборди з образливим коментарем про Урсулу фон дер Ляєн

Про це пише Reuters.

Білборди, встановлені цієї ночі для початку кампанії, що приурочена до виборів у червні наступного року, зображують фон дер Ляєн разом з Алексом Соросом, сином ліберального фінансиста угорського походження Джорджа Сороса, з яким "ворогує" партія Орбана "Фідес".

Під фотографією написане гасло "Не танцюймо під їхню дудку".

Подібні білборди, на яких зображений попередник фон дер Ляєн Жан-Клод Юнкер разом зі старшим Соросом, викликали критику з боку Брюсселя у 2019 році. "Фідес" зняла їх тільки після того, як Європарламент пригрозив виключити угорську партію.

Орбан також заявив у суботу, що Угорщина "має сказати "ні" поточній європейській моделі, побудованій у Брюсселі".