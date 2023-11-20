Партія Орбана встановила в Угорщині білборди з образливим коментарем про Урсулу фон дер Ляєн
У понеділок, 20 листопада, напередодні виборів до Європарламенту, правляча партія Орбана встановила в Угорщині білборди з образливим коментарем про Урсулу фон дер Ляєн
Про це пише Reuters.
Білборди, встановлені цієї ночі для початку кампанії, що приурочена до виборів у червні наступного року, зображують фон дер Ляєн разом з Алексом Соросом, сином ліберального фінансиста угорського походження Джорджа Сороса, з яким "ворогує" партія Орбана "Фідес".
Під фотографією написане гасло "Не танцюймо під їхню дудку".
Подібні білборди, на яких зображений попередник фон дер Ляєн Жан-Клод Юнкер разом зі старшим Соросом, викликали критику з боку Брюсселя у 2019 році. "Фідес" зняла їх тільки після того, як Європарламент пригрозив виключити угорську партію.
Орбан також заявив у суботу, що Угорщина "має сказати "ні" поточній європейській моделі, побудованій у Брюсселі".
- У суботу, 18 листопада, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана переобрали лідером партії "Фідес".
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