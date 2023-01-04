Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його даними, київською підземкою в 2022 році скористалось понад 162 мільйони пасажирів.

"Для порівняння: у 2021 році столична підземка перевезла 319 мільйонів пасажирів", – написав Поворозник.

Найзавантаженішою була Святошинсько-Броварська (червона) лінія, а найменш завантаженою – Сирецько-Печерська (зелена) лінія, зазначив чиновник.

Поворозник нагадав, що після повномасштабного вторгнення метро в Києві часто слугувало людям укриттям під час повітряних тривог.

"Тільки у новорічну ніч під час повітряної тривоги підземними станціями метрополітену як укриттям скористалися близько 5 200 людей, із яких майже 400 дітей", - підкреслив заступник голови КМДА.

Напередодні Нового року мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці нині мешкає стільки ж людей, скільки до повномасштабного вторгнення РФ у лютому. Він назвав місто "переповненим".

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