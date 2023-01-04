Пасажиропотік у Київському метрополітені від початку повномасштабного вторгнення РФ скоротився удвічі
Пасажиропотік у Київському метрополітені у 2022 році скоротився удвічі. При цьому люди часто використовували столичну підземку як укриття під час тривог
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його даними, київською підземкою в 2022 році скористалось понад 162 мільйони пасажирів.
"Для порівняння: у 2021 році столична підземка перевезла 319 мільйонів пасажирів", – написав Поворозник.
Найзавантаженішою була Святошинсько-Броварська (червона) лінія, а найменш завантаженою – Сирецько-Печерська (зелена) лінія, зазначив чиновник.
Поворозник нагадав, що після повномасштабного вторгнення метро в Києві часто слугувало людям укриттям під час повітряних тривог.
"Тільки у новорічну ніч під час повітряної тривоги підземними станціями метрополітену як укриттям скористалися близько 5 200 людей, із яких майже 400 дітей", - підкреслив заступник голови КМДА.
- Напередодні Нового року мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці нині мешкає стільки ж людей, скільки до повномасштабного вторгнення РФ у лютому. Він назвав місто "переповненим".
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