Patreon №1 в Україні: найбільше грошима підтримують Сергія Притулу

Що таке Patreon?

Це онлайн-платформа для збору коштів. Її створили американські розробники ще у 2013-му. Але українські творці контенту почали активно користуватися минулого року. Кожна сторінка пропонує рівні підписки – наприклад, по 5, 10 або 100 доларів.

Підписники обирають, скільки віддавати автору, підв’язують свою банківську картку, і щомісяця з неї на рахунок сторінки переказується обрана сума коштів. Підписник натомість отримує доступ до ексклюзивних відео, повідомлень, закулісних оновлень і стає частиною спільноти проєкту.

Скільки на Patreon українців?

Точна кількість українських сторінок на платформі Patreon невідома, сама платформа таких даних публічно не надає.

Програміст, автор освітнього YouTube-каналу Назар Токар за допомогою спеціальної програми знайшов на Patreon щонайменше 268 сторінок українською мовою.

Більшість українських акаунтів на Patreon пов’язана з YouTube-каналами, тобто їхні власники збирають там гроші на розвиток своїх відеоблогів. За даними цифрового медіагентства «beTrue Media», 50 найпопулярніших українських YouTube-каналів через сайт Patreon отримають загалом понад 2,3 мільйона гривень щомісяця.

Ми склали рейтинг популярних українських YouTube-каналів за cумою внесків на Patreon.

Сергій Притула

Найбільший акаунт на Patreon за сумою пожертв має Сергій Притула. Там він публікує відео з реакціями та коментарями про суспільно-політичні події, розповідає про свою благодійну діяльність і допомогу Збройним Силам України.

У його акаунта є 1452 патрона. Щомісяця вони переказують по $17 153 доларів. Це найбільша сума пожертв на платформі Patreon серед усіх українських користувачів.

Відкрив свій Patreon Сергій Притула у березні 2020. Лідером за кількістю донатів він став уже восени того ж року. За півтора роки роботи він зібрав 6,5 мільйонів гривень (або $237 000). Кошти витрачають не на розвиток каналу, а віддають на благодійність через Фонд Сергія Притули. За кошти жертводавців реалізували два десятки таких проєктів. Це допомога громадським ініціативам з розвитку освіти, центрам реабілітації людей з інвалідністю, будинкам для дітей-сиріт.

На зустрічі з патронами Сергій Притула розповів, кошти з Patreon фонд віддає тим, хто вже робить добрі справи, але їм трохи бракує ресурсу: “Проблем в Україні, які не встигає покривати держава, на жаль, дуже багато. Я відчуваю себе посередником між тими, хто хоче допомогти, але не знає як, і тими, кому допомога потрібна, але бояться звернутися. Тому пожертви людей ми вкладаємо у добрі справи”.

Patreon-акаунт Притули ще й серед тисячі найбільших ресурсів у світі за донатами. Сторінка Притули йде з відривом від інших українських акаунтів і збирає майже вдвічі більші за найближчого конкурента.

Телебачення Торонто

Канал Телебачення Торонто за сумою пожертв патронів другий серед українських акаунтів. Він отримує по $9 811 щомісяця. Водночас вони перші серед українських сторінок за кількістю жертводавців — у них 1918 патронів.

Кошти витрачають на розвиток YouTube-каналу і розширення команди.

На каналі з ведучими Майклом Щуром та Ярославою Кравченко створюють “гумористичні, соціально-політичні, культурні та не дуже відео”. Їхні програми виходять щотижня і в сатиричному стилі розповідають про суспільно-політичні події, українську і світову поп-культуру.

Також на каналі виходять пояснювальні відеоблоги у рубриці “Толік і Саша з Сашею і Толіком” та “ЩЕ з Максом Щербиною”.

BIHUS info

Канал BIHUS info — третій за кількістю пожертв на Patreon. Щомісяця він отримує $6 373 пожертв від 804 патронів.

Кошти йдуть на “полювання на корупціонерів”, тобто бензин для машин знімальних груп, техніку для зйомок, оплату доступу до реєстрів та зарплатню команди.

На каналі публікують журналістські розслідування. У 2021 на каналі почав регулярно виходити новий формат програм "НЕВЕДИСЬ", де розбирають популярні схеми шахрайств.

STERNENKO

Блогер, юрист і громадський активіст Сергій Стерненко має 1009 патронів. Вони переказують йому $5 028, і це четверте місце в рейтингу найбільших акаунтів на Patreon.

У своїх відео він ділиться враженням та оцінками про політичні події в Україні. Також Сергій, з його ж слів, “викриває негідників”, розповідає про російські фейки та міфи про Україну, а також про тих, хто їх поширює.

Андрей Луганский

Блогер Андрій Луганський називає себе борцем з російською пропагандою і має кілька каналів на УouTube. Відео записує російською мовою, у них тролить росіян, аналізує політичні новини і ділиться своїми поглядами. У цьому його підтримує 725 патронів. Вони щомісяця підтримують його на $4 955. Таким чином він п'ятий у рейтингу

На сторінці свого Patreon блогер так пояснює, що робить з грошима своїх підписників: “Якщо мене буде 1000 спонсорів-патронів протягом двох років, я зможу купити собі квартиру”.

Максим Бахматов (Офіс трансформації)

Підприємець, колишній радник столичного мера, експерт з урбаністики Максим Бахматов на Patreon він має сторінку з назвою “Офіс трансформації”, там його підтримують щомісяця на $4 953. Акаунт на Patreon має 465 підписників. Кошти йдуть на розвиток каналу.

На своєму каналі він розповідає новини Києва, забудову, проблеми містобудування і міські проєкти. Іноді запрошує до себе на розмову підприємців, експертів, громадських діячів, з якими говорить про проблеми міста.

Skrypin.ua

Канал Skrypin.ua зі стрімами-обговореннями суспільно-політичних новин України має 604 підписника. Вони жертвують на розвиток каналу щомісяця $4 530. Канал так говорить про себе: “Наша місія – порвати цей медіа-простір, як мавпа газету”.

Автор і ведучий каналу – Роман Скрипін. Разом з журналістами Данилом Яневським, Катериною Супрун та Сергієм Грішиним ведуть різні формати в прямому ефірі й в запису. Серед них проєкти “Спонтанна Кухня”, “Редколегія”, “Рибки Холодницького”, “UMN”. Також виходить програма інтерв’ю “16+”, яку веде Роман Скрипін разом з головною редакторкою порталу “Слово і діло” Катериною Пітєніною.

Yanina Sokolova

Авторський канал Яніни Соколової щомісяця отримує $3 770. Журналістка на платформі Patreon має 591 підписника.

“Вечер с Яниной Соколовой” викриває фейки російської пропаганди. Також на каналі виходить проєкт “Соромно” — блог про суспільно-політичні новини, інтерв’ю Яніни з публічними людьми та стріми-розмови з глядачами каналу.

Коштами жертводавців покривають витрати на зйомку, оренду техніки та реквізиту.

Ayder Muzhdabaev

Журналіст і блогер Айдер Муждабаєв має на Patreon 504 патрона. Вони щомісяця переказують йому $3 406.

Муждабаєв записує відео російською мовою, це і короткі блоги на три-п’ять хвилин, і годинні стріми з гостями. На своєму каналі розповідає про політику і журналістику, про життя кримських татар, російську агресію в Україні. Окремий формат — стріми “Кулинарная русофобия”, під час яких автор каналу разом з кримським ресторатором Шевкетом Юзбашевим та його дружиною Айше готують і розмовляють про міфи російської кухні.

Vitaly Portnikov

Журналіст Віталій Портников закриває топ-10 українських акаунтів за кількістю пожертв на Patreon. Його сторінка має 507 патронів. Вони переказують йому щомісяця по $3 349.

Розвивати свій YouTube-канал Віталій Портников наприкінці лютого 2021. У відеоблогах аналізує події української та світової політики. На сторінці Patreon веде закритий “Особистий щоденник” з короткими дописами для своїх патронів.