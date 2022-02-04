Патрони та протитанкові міни: на Донеччині в приватному будинку виявили схрон із боєприпасами

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Під час обшуків одного з будинків Красногорівки Покровського району правоохоронці виявили та вилучили схрон зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв:

2 постріли до протитанкового гранатомета РПГ-7;

протитанкову міну ТМ-62;

2480 патронів калібру 7,62х39 мм та 5,45х39 мм;

4 запали до ручних гранат - УЗ РГ;

10 гранатометних пострілів ВОГ-25;

3 гранати РГД-5;

2 гранати Ф-1;

2 ручні димові гранати РДГ-55;

дві 200-грамові тротилові шашки;

3 димові шашки ДМ-11.

Нагадаємо, 24 листопада 2021 СБУ виявила в Луганскій області схрон із протитанковими мінами загальною потужністю, еквівалентною 40 кг тротилу.

Слідство встановило, що власником будинку є місцевий мешканець, який у травні 2014 року приєднався до бойовиків РФ і перебуває на тимчасово окупованих територіях.Донецька обласна прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом участі декількох осіб у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).