Патрони та протитанкові міни: на Донеччині в приватному будинку виявили схрон із боєприпасами
У Донецькій області правоохоронці викрили склад зброї в приватному будинку місцевого мешканця, який служить у лавах незаконних збройних формувань РФ
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Під час обшуків одного з будинків Красногорівки Покровського району правоохоронці виявили та вилучили схрон зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв:
- 2 постріли до протитанкового гранатомета РПГ-7;
- протитанкову міну ТМ-62;
- 2480 патронів калібру 7,62х39 мм та 5,45х39 мм;
- 4 запали до ручних гранат - УЗ РГ;
- 10 гранатометних пострілів ВОГ-25;
- 3 гранати РГД-5;
- 2 гранати Ф-1;
- 2 ручні димові гранати РДГ-55;
- дві 200-грамові тротилові шашки;
- 3 димові шашки ДМ-11.
Донецька обласна прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом участі декількох осіб у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
- Нагадаємо, 24 листопада 2021 СБУ виявила в Луганскій області схрон із протитанковими мінами загальною потужністю, еквівалентною 40 кг тротилу.
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