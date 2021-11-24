40 кг тротилу: СБУ виявила на Луганщині схрон з мінами, який у 2014 році обладнали окупанти

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Окупанти облаштували сховища під підлогою напівзруйнованої будівлі на території Сєвєродонецького району.







Під час огляду сховища співробітники СБУ виявили 5 протитанкових мін ТМ-62, 12 гранатометних пострілів, 7 бойових гранат різних модифікацій та 3 протипіхотні міни МОН-50.







За даними спецслужби, схрон окупанти облаштували у 2014 році.



"Зловмисники планували використати засоби ураження для збройного супротиву силам антитерористичної операції, у тому числі проти української військової техніки", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, 18 жовтня Служба безпеки України виявила бойові схрони диверсантів на Донбасі та в Херсоні. Співробітники СБУ вилучили майже 15 кг вибухівки з детонаторами і протитанкові міни.