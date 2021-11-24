40 кг тротилу: СБУ виявила на Луганщині схрон з мінами, який у 2014 році обладнали окупанти
СБУ виявила в Луганскій області схрон із протитанковими мінами загальною потужністю, еквівалентною 40 кг тротилу
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Окупанти облаштували сховища під підлогою напівзруйнованої будівлі на території Сєвєродонецького району.
Під час огляду сховища співробітники СБУ виявили 5 протитанкових мін ТМ-62, 12 гранатометних пострілів, 7 бойових гранат різних модифікацій та 3 протипіхотні міни МОН-50.
За даними спецслужби, схрон окупанти облаштували у 2014 році.
"Зловмисники планували використати засоби ураження для збройного супротиву силам антитерористичної операції, у тому числі проти української військової техніки", - повідомили в СБУ.
- Нагадаємо, 18 жовтня Служба безпеки України виявила бойові схрони диверсантів на Донбасі та в Херсоні. Співробітники СБУ вилучили майже 15 кг вибухівки з детонаторами і протитанкові міни.
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