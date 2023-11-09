Пентагон просить у Конгресу понад $3 млрд на поповнення запасів 155-мм снарядів
У США хочуть збільшити виробництво 155 мм снарядів. Для поповнення запасів, виснажених війною в Україні та Ізраїлі, потрібно три мільярди доларів
Про це повідомляє Reuters.
Армія США просить Конгрес виділити 3,1 мільярда доларів на купівлю та виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів. Ці кошти необхідні для швидкого поповнення запасів, що виснажилися внаслідок постачання Україні та Ізраїлю.
Кошти будуть спрямовані на модернізацію або будівництво підприємств з виробництва 155-міліметрової артилерії в кількох штатах. Вони будуть взяті з пакета Байдена розміром 106 млрд доларів.
За словами представника армії, із 3,1 мільярда доларів, призначених для артилерійських озброєнь, близько половини піде на нарощування промислового потенціалу, а решта піде на закупівлю патронів.
Інша частина грошей піде на фінансування розширення інших боєприпасів, включаючи кошти збільшення річного обсягу виробництва перехоплювачів ППО Patriot з 550 до 650.
- Президент США Джо Байден минулого місяця передав конгресу запит загальною вартістю $106 млрд, який містить, серед іншого, допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, заходи щодо посилення кордону США та інші асигнування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.11 Купівля 37.11Продаж 37.65
- EUR Купівля 39.53Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе