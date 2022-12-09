Пентагон уклав контракти на збільшення виробництва артснарядів такого типу, як використовують ЗСУ
Пентагон укладав два контракти на збільшення потужностей з виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів
Про це повідомляє Reuters.
Армія США уклала два контракти на збільшення виробничих потужностей для артилерійських снарядів такого типу, як українські солдати використовували у величезних кількостях, оскільки, як пише видання, "Сполучені Штати прагнуть поповнити боєприпаси, надіслані для підтримки Києва".
За даними Reuters, перший контракт таємно укладено з компанією General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc. Вона має побудувати нову виробничу лінію в Техасі для металевих деталей, які використовують у 155-міліметрових боєприпасах. Другий контракт був підписаний з IMT Defense Corp на 391 млн доларів на виробництво корпусів снарядів калібру 155 мм.
"Понад пів мільярда доларів для інвестування у заводи, які виробляють боєприпаси, було включено у вересневу резолюцію про продовження закону, який необхідно прийняти, щоб продовжувати підтримувати Україну до середини грудня", - пише Reuters.
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