Пентагон уклав контракти на збільшення виробництва артснарядів такого типу, як використовують ЗСУ

Про це повідомляє Reuters.

Армія США уклала два контракти на збільшення виробничих потужностей для артилерійських снарядів такого типу, як українські солдати використовували у величезних кількостях, оскільки, як пише видання, "Сполучені Штати прагнуть поповнити боєприпаси, надіслані для підтримки Києва".

За даними Reuters, перший контракт таємно укладено з компанією General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc. Вона має побудувати нову виробничу лінію в Техасі для металевих деталей, які використовують у 155-міліметрових боєприпасах. Другий контракт був підписаний з IMT Defense Corp на 391 млн доларів на виробництво корпусів снарядів калібру 155 мм.

"Понад пів мільярда доларів для інвестування у заводи, які виробляють боєприпаси, було включено у вересневу резолюцію про продовження закону, який необхідно прийняти, щоб продовжувати підтримувати Україну до середини грудня", - пише Reuters.

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