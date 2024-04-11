Переможні новини 778-го дня війни: У Первомайському триколор відправився за руським кораблем, а військовим на "нулі" готують додаткові виплати

У першому кварталі 2024 року 72% німецького експорту зброї призначено для України

Про це повідомляє DW.

Це майже три чверті від загальної суми - 4,89 млрд євро.

Цікаво, що за всю першу половину 2023 року експорт військових товарів Німеччини загалом склав 5,22 млрд євро.

Що стосується підтримки України у перший рік повномасштабної війни, для нашої країни було схвалено постачання озброєння на суму 2,24 млрд євро, зокрема туди входили системи ППО та важка артилерія.

“У 2023 році до них додалися основні бойові танки Leopard 2, які німецький уряд надав після довгих вагань. Обсяг експортних ліцензій для України зріс до 4,4 мільярда євро. За три місяці 2024 року обсяг експорту вже сягнув 3,54 мільярда євро”, - йдеться у повідомленні.

Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Нардепи від "Слуги Народу" дали 192 голоси, фракція "ЄС" – жодного, фракція "Батьківщини" – два.

Платформа за життя та мир - 18

Голос – 16

Відновлення – 16

За майбутнє – 12

Довіра – 15

Позафракційні – 12.

При цьому Рада не підтримала поправку про демобілізацію військових через 36 місяців безперервної служби. За те, аби не включати цю норму до законопроєкту, віддали свої голоси 227 нардепів, повідомила членкиня фракції "ЄС" Ірина Геращенко

"Була провалена ключова поправка про право військовослужбовців через 36 місяців полишити військову службу та йти на демобілізацію. 227 голосів. Ці голоси дали "слуги", ось ці люди, які не воюють. 176 депутатів. ОПЗЖ і два представники "Батьківщини", - сказала вона.

Доплата 70 тис. грн військовим на "нулі": Рада зобов'язала уряд ухвалити постанову

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада України підтримали постанову, яка зобов'язує Кабінет Міністрів запровадити щомісячні виплати 70 тис. грн для військових, які перебувають на передовій.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зазначається, що певну постанову підтримав 321 депутат.

"Парламент схвалив постанову, яка зобовʼязує уряд схвалити постанову про 70 тис. для тих, хто на передовій (які виконують бойові завдання)", - повідомив нардеп.

У самій постанові йдеться, що доплата у 70 тис. встановлюється на час дії воєнного стану. Виплату отримають військовослужбовці, які виконують бойові завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно, а також на території противника, за кожні 30 днів виконання таких завдань.

Україна підписала безпекову угоду з Латвією

Про це повідомила пресслужба президента.

"Латвія зобов’язується допомагати Україні в захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно. Цього року країна надасть військову підтримку на суму близько 112 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Латвія надаватиме оборонну допомогу на 0,25% ВВП щороку", - додали в ОП.

Документ засвідчує готовність Латвійської Республіки допомагати Україні з відновленням і відбудовою, захистом критичної інфраструктури, розмінуванням, безпілотними технологіями та кібербезпекою.

В угоді також прописано підтримку Латвією вступу України до ЄС і НАТО.

Документ чинний протягом десяти років і передбачає можливість продовження його дії за взаємною згодою сторін.

Допомога Україні має переважну підтримку американського народу та членів Конгресу, - ексречник Держдепу США Прайс

Про це Прайс повідомив у кулуарах Міжнародного саміту мерів, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Я знаю, що це (допомога Україні, - ред.) має переважну підтримку американського народу, переважну підтримку членів Конгресу. Американський народ, Конгрес США, безумовно, чинна адміністрація розуміє необхідність і продовжує підтримувати Україну. Це важливий принцип в контексті України, але це важливий принцип у світі. І коли правила світу, коли самі принципи національного суверенітету порушують деінде, як у випадку з Україною, – тоді вони потенційно можуть бути порушені де завгодно", - сказав він.

Прайс наголосив, що американці гостро відчувають необхідність підтримувати Україну не лише словами, а й ресурсами.

"Тому вже багато місяців ми ведемо дуже активну розмову з Конгресом, ця розмова триває. Але те, що ми чуємо із Конгресу день у день, від демократів і республіканців, полягає в тому, що вони підтримують постійну солідарність з Україною, хочуть, щоб ми могли це продемонструвати, і ми впевнені, що зможемо й надалі це робити", - наголосив ексречник Держдепу.

За його словами, також ведеться робота у багатьох форматах над забезпеченням відповідальності РФ за вчинені злочини. США активно співпрацюють з іншими країнами та українськими партнерами, щоб допомогти зібрати докази, проаналізувати, зберегти і зробити їх доступними для різних міжнародних органів, включно з Міжнародним кримінальним судом та Міжнародним судом.

"Наші українські партнери мають дуже активну та компетентну судову систему, у якій вони продемонстрували дуже хорошу здатність переслідувати воєнні злочини, те, як вони постраждали від рук російських сил, а також їхніх міжнародних органів", - додав він.

Євродепутати відмовилися схвалювати фінансування Ради ЄС, поки Україні не нададуть 7 нових систем Patriot

Європейський парламент у четвер, 11 квітня, відмовився ухвалювати рішення про фінансування Ради Євросоюзу, допоки країни-члени ЄС не нададуть Україні 7 нових систем Patriot.

Про це повідомив колишній прем'єр-міністр Бельгії, а зараз євродепутат Гі Верхофстадт з фракції Renew. Він опублікував відео свого виступу в соцмережі Х.

"У мене насправді є прохання, щоб ми змінили наш порядок денний. Я хочу сказати, що мені погано від того, що відбувається в Україні. Як ви всі бачили, останні 20 днів Росія атакує звичайні міста України: лікарні, енергетичні установки, житлові квартали. І я вважаю скандальним, що Європа, відкриваючи двері для України, навіть не може, попри терміновість, вирішити надати Україні кілька систем ППО", - сказав Верхофстадт.

Він наголосив, що загалом в Європі нараховується 100 систем ППО Patriot, а європейці не можуть надати всього сім, про які просить Україна. Зважаючи на це, євродепутат запропонував прибрати з порядку денного затвердження бюджету Європейської ради, поки країни-члени не нададуть Україні сім систем Patriot.

"У Первомайському триколор відправився за русскім кораблем"

Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, зазначив, що ворог не покидає спроб пробити українську оборону, щоденно на Авдіївському напрямку намагається проводити наступальні дії.

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ворог практично кожного дня намагається пробити нашу оборону в тому чи іншому місці, аби зайти на наші позиції. Наприклад, вчора, 10 квітня, велика кількість піхоти противника масово пішла на Первомайське, навіть зуміла на околицях цього населеного пункту вчепити свій триколор та розкричати на весь світ, що Первомайське вже їхнє. Вчора було дуже багато публікацій та інформації стосовно цього. Командир нашої бригади дуже оперативно відреагував - і триколор відправився за русскім кораблем. У Первомайському – український прапор", - підкреслив офіцер 59-ї ОМБр.

За його словами, сьогодні, 11 квітня, чотири ворожих БМП та піхота пішли в наступ до населеного пункту Красногорівка. Перше БМП було знищено, три відразу втекли.

"Постійно відбуваються артилерійські обстріли, працюють FPV-дрони, дрони-камікадзе і таке інше. Ворог безперервно проводить розвідку, все небо усіяно розвідувальними дронами противника. Ми робимо протидію, активно удосконалюємо наші станції РЕБ. Однак окупанти не сидять на місці, збільшили кількість своїх РЕБ, які встановлюють і на автомобільну техніку, і на важку бронетехніку, перешкоджаючи роботі наших FPV. Насправді ситуація дуже складна, але під контролем. Максимально робимо все, аби закріпитися на позиціях та не дати ворогу виконати завдання", - резюмував Сергій Цехоцький.

Литва передала Україні новий пакет допомоги

Про це інформує міністерство оборони Литви.

Вказано, що у межах цього пакету допомоги Україна отримала безпілотники, генератори та розкладні ліжка для української армії.

"Підтримка України з боку Литви є безперервною. Ми допомагаємо Україні усіма можливими способами і шукаємо шляхи для збільшення нашої допомоги. Зброя та обладнання, які постачаємо ми та наші союзники, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за свободу", - сказав міністр оборони Литви Лауринас Кащюнас.

Усього від початку повномасштабного вторгнення Росії Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 610 мільйонів євро. З них допомога на близько 84 мільйони євро була надана цьогоріч.

Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження ворога

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.