"Перемога в кожній клітині"- Захід до Дня пам'яті людей, які померли від СНІДу
Знати свій ВІЛ-статус та отримувати безперервне лікування — критично важливе, особливо в умовах війни. Це інвестиція не лише в своє здоров'я, але і в спільну перемогу
Про це сьогодні говорили під час заходу "Перемога в кожній клітині", присвяченому Всесвітньому дню пам'яті людей, які померли від СНІДу.
Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. За оціночними даними, на початок 2022 року в Україні проживало 244 877 людей в ВІЛ (понад 40 тисяч з них - на непідконтрольних Україні територіях).
Експерти у сфері громадського здоров'я наголошують, що ризик інфікуватися ВІЛ у часи повномасштабної війни зростає в рази. Це стосується не лише військових, які постійно контактують із кров'ю, але й цивільних. Насильство, зґвалтування, зміна місця проживання, відсутність доступу до лікування на окупованих територіях – все це страшна реальність для багатьох українців та українок. Тому найперше, про що ми всі маємо пам'ятати, - це турбота про власне здоров'я, зокрема й регулярне тестування на ВІЛ, а для ВІЛ-позитивних – регулярний прийом ліків, що в жодному разі не можна переривати.
Після початку повномасштабної війни Росії в Україні виник ризик катастрофічного дефіциту ліків для пацієнтів із ВІЛ. На екстрений запит Центру громадського здоров'я та найбільшої пацієнтської організації БО "100% Життя", програма PEPFAR інвестувала 13 мільйонів доларів на екстрену закупівлю ліків для всіх ВІЛ-позитивних пацієнтів в Україні. Наразі міжнародні партнери PEPFAR, USAID та Глобальний Фонд вже погодили чергове фінансування на закупівлю ліків на наступні два роки. Сьогодні Україна має достатньо лікування для пацієнтів із ВІЛ. Програми профілактики і підтримки працюють. В умовах повномасштабної війни злагоджена відповідь всіх задіяних сторін у протидію ВІЛ в Україні — вражає.
Попри повномасштабну війну, тестування на ВІЛ для населення є доступним і безоплатним. Тест можна зробити у свого сімейного лікаря, у кабінетах "Довіри", кабінетах інфекційних захворювань поліклініки або консультаційно-діагностичного центру, Центрах профілактики та боротьби зі СНІДом, представництвах профільних громадських організацій. Найближчий пункт тестування можна знайти на карті https://prozdorovia.in.ua/de-projty-test/
Також, найбільша пацієнтська організація БО "100% Життя" пропонує опцію замовити оральний тест на ВІЛ додому https://prozdorovia.in.ua/anketa/
Довідка про епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні (за даними Центру громадського здоров'я МОЗ України):
- За оціночними даними, на початок 2022 року в Україні проживало 244 877 людей в ВІЛ
- Кожна третя ВІЛ-позитивна людина досі або не знає свій ВІЛ-статус, або залишається поза межами медичного нагляду і, відповідно, не отримує лікування (АРВ-терапію).
- Основним шляхом поширення ВІЛ в Україні - є статевий.
- За останні кілька років динаміка прийому антиретровірусної терапії показувала невпинний зріст. Щороку збільшувалась кількість людей, які приймали ліки, і на початок 2022-го більше 130 000 пацієнтів із ВІЛ отримували лікування.
- Після вторгнення росії в Україну кількість пацієнтів, які отримували лікування, на початок 2023 року становила 121 189 людей. Причини такого зменшення достеменно невідомі. Це може бути пов'язано як і з переїздом, так і з перебуванням на окупованих територіях. Люди могли тимчасово перервати лікування в Україні або, на жаль, загинути.
- Все про ВІЛ за посиланням https://prozdorovia.in.ua/choise/
- 0 800 500 451 — Гаряча лінія з питань ВІЛ/СНІДу. Працює цілодобово, включно з вихідними та святковими днями.
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