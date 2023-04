Митрополита Чернівецького та Буковинського позбавили українського громадянства

Президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства митрополита Чернівецького та Буковинського Мелетія (Валентина Єгоренко)

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Отримав змістовну відповідь на моє депутатське звернення від Служби безпеки України щодо представників так званої УПЦ МП. Після розслідування Михайла Ткача вирішив офіційно пересвідчитися у наявності російського громадянства в митрополита Чернівецького та Буковинського Мелетія. В СБУ фактично цю інформацію підтвердили. Ба більше, згідно з указом Президента України "Про припинення громадянства України" від 28.12.2022, Мелетій (Валентин Єгоренко) позбавлений нашого громадянства", - написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Також, за його словами, окрім Єгоренка, громадянство забрали ще у щонайменше трьох московських попів та ще кількох торкнулися персональні санкції.

У Польщі відкриють центр для ремонту українських танків Leopard 2

Сервісний центр з обслуговування і ремонту українських танків Leopard 2 запрацює у Польщі, в місті Глівіце, на основі підприємства Bumar-Labedy вже у травні

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Він розповів, що ще минулої п'ятниці разом з українськими та німецькими посадовцями підписав у Рамштайні угоду про створення в Польщі Центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків Leopard 2 України.

Блащак зазначив, що в Україну прибудуть два батальйони танків Leopard 2 моделей A4 та A6, які й обслуговуватимуться в Bumar-Labedy. Він також пояснив, що це підприємство має 20 років досвіду обслуговування і ремонту польських Leopard 2 А4.

Міністр оборони Польщі підкреслив, що є певні виклики для ремонту цих танків через обмежений доступ до запчастин. Для того, аби полегшити ситуацію, одним з підписантів угоди виступив німецький міністр, оскільки Німеччина є виробником танків Leopard.

Короткометражка українського та польського режисерів потрапила на конкурс Каннського кінофестивалю

Стрічку "Як це було" (As it was) за режисури українки Анастасії Солоневич і поляка Дам'яна Коцура відібрали до головного конкурсу короткометражних фільмів Каннського кінофестивалю

Про це пише Анастасія Солоневич.

Режисерка згадала, як з 24 лютого 2022 року записувала свої спостереження та фіксувала пережитий досвід. Тогоріч у листопаді після розмови з польським режисером Даміаном Коцуром і виникла ідея короткометражного фільму "Як це було".

"16 грудня ми зателефонували одне одному і сказали: "Так, знімімо цей фільм". А 3 січня ми вже були в Києві. Валерія зіграла і мій, і свій досвід, і досвід багатьох українців, які виїхали з дому і повернулися вперше після початку війни", – написала режисерка.

Стрічку "Як це було" (As it was) відібрали для конкурсу Каннського кінофестивалю, який відбуватиметься з 16 по 26 травня. Саме тоді світ побачить прем'єру фільму, який розповідає про повернення додому українки вперше після початку повномасштабної війни РФ.

Президент Італії підтримав якнайшвидший вступ України до ЄС

Італійський президент Серджіо Маттарелла під час зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем заявив, що підтримує приєднання України до Євросоюзу в найкоротші терміни

Про це інформує Ansa з посиланням на президента.

"Італія висловлює своє рішуче переконання у приєднанні України до Європейського Союзу в найкоротші терміни, і ми цінуємо відданість її уряду шляху реформ, які здійснюються з дотриманням параметрів, які я підтверджую", – каже президент Італії.

Маттарелла зауважує, що Італія підтримуватиме Україну "у всіх сферах і до тих пір, поки це необхідно". Також необхідно досягти справедливого миру з повагою до територіальної цілісності нашої країни.

Україна повернула з полону ще 44 людини

З-поміж звільнених є 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці та моряки. Про це повідомляє Андрій Єрмак.

Вони захищали Маріуполь, Азовсталь, Херсонщину, билися з ворогом на Сході. Також серед звільнених є двоє цивільних.

Рівне отримало премію The Plaque of Honour у ПАРЄ

Про це повідомив Олексій Гончаренко зі Страсбурга.

"Це одна з найвищих відзнак Премії Європи The Plaque of Honour. Вітаю Рівне та його жителів!Рівне заслуговує на цю нагороду", – сказав Гончаренко.

Премія The Plaque of Honour щороку присуджується від восьми до десяти містам. У 2019 році ПАРЄ відзначила Хмельницький почесною нагородою Ради Європи — Plaque of Honour. А у 2018 цю премію отримали Бровари.

Авіаціяя ЗСУ завдала 11 ударів по ворогу

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Supercam".