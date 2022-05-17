Пережити біль війни разом: у Гончаренко центрах по всій країні стартували безкоштовні групи психологічної підтримки

У рамках проєкту відбуваються щотижневі зустрічі, які проводять практичні психологи. Також йде активна співпраця з фахівцями проєкту "Поруч", що реалізується за підтримки UNICEF. Проводяться онлайн-тренінги присвячені "технікам зцілення" під час війни. Участь у таких групах підтримки допомагає дітям та батькам відновлювати та підтримувати гармонійний психоемоційний стан.

Більшість українців зараз переживають болючі емоції через війну. У тих, хто не має можливості знаходитись поруч зі своїми близькими, адже члени їхніх сімей в евакуації або на фронті, може виникати відчуття самотності та ізоляції. Тому освітньо-волонтерська мережа "Гончаренко центр" запровадила безкоштовні щотижневі групи психологічної підтримки.

За словами психологині Гончаренко центру з Житомира, керівниці громадської організації "Жіночий клуб Крапля" Світлани Сарасваті, щоб вберегти своє психічне здоров’я для кожної людини зараз надважливо ділитися своїми проблемами з іншими. "Вкрай важливо, щоб людина не лишалася на самоті зі своїми важкими переживаннями. Розповідаючи про свої почуття, ми розуміємо, що те ж саме відбувається у житті інших. Обмін досвідом дає можливість знизити особисту значущість травматичних подій. Це реально допомагає пережити психологічну травму", – зазначила психологиня.

До груп психологічної підтримки долучились багато вимушених переселенців, які через війну залишили свої домівки.

"Ми виїжджали з родиною з-під обстрілів, як і багато інших переселенців. Я прийшла в групу, тому що мені потрібно пережити ці негативні почуття, щоб вони не висіли в моїй душі мертвим вантажем. Коли береш участь у таких зустрічах, коли можеш висловити, що наболіло, поскаржитися – це завжди допомагає. На групах ми бачимо, що є люди, які вже пережили подібні речі, а інші успішно просуваються в цьому напрямку, справляються зі своїми проблемами. І відчуваємо, що і ми зможемо", – поділилась Світлана Єсіонова, яка евакуювалась до Івано-Франківська зі Слов’янська Донецької області.

Також групи підтримки працюють щотижнево для дітей, підлітків, батьків та освітян. Цей напрямок координує психологиня Ольга Гармаш з ко-тренеркою Аллою Жовнюк. Вони пройшли фахове навчання в межах проєкту "Поруч" за програмою: "Групи підтримки для батьків та дітей "Поруч", що реалізуються Представництвом Дитячого фонду ООН (UNICEF) в Україні. Під час цих зустрічей учасники навчаються спеціальних практик "емоційного зцілення", їм пояснюють, як заспокоїтись попри небезпечні обставини, як подолати страх і тривогу. Такі психологічні техніки особливо ефективні для дітей, які пережили бомбардування та бачили жахливі речі, що несе війна.

"Ми всі страждаємо через війну і ще раз усвідомили, наскільки важливим є відчуття підтримки. Зараз, під час війни, ми не повинні залишатися сам на сам з бідою. Тому наша мережа запустила психологічний проєкт, в тому числі за запитом громад. До нас приходять діти та дорослі з різних міст – з Харківщини, Херсонщини, Донбасу, ті, хто пережив окупацію, обстріли та бомбардування. Приходять і місцеві мешканці, котрі живуть в постійному хвилюванні за своїх близьких, за військових, які зараз захищають Україну на передовій. Усіх об’єднує спільний біль. Та завдяки нашим групам люди розуміють, що їм є на кого спертися, з ким поділитися та отримати підтримку. Тільки разом ми переможемо і власні переживання, і ворога України", — зазначив нардеп, засновник волонтерської мережі Гончаренко центр Олексій Гончаренко.

Для довідки: Гончаренко центри – це всеукраїнська мережа відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються гуманітарною допомогою військовим та вимушеним переселенцям. Мережу засновано у лютому 2021 року за ініціативи народного депутата Олексія Гончаренка з метою надання безкоштовної освіти у невеликих містах з акцентом на проведенні курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям тощо. З кінця лютого 2022 року Гончаренко центри перетворилися у волонтерські хаби по всій країні.