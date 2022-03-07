Перша партія "смаколиків" прибула: Командир екіпажу SpaceX особисто привіз військову допомогу Україні
Американський бізнесмен та командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман особисто привіз військову допомогу Україні.
Про це повідомив радник-посланець посольства в Польщі Олег Куць у своєму Twitter.
"Друзі, впізнали, хто це? Так, це Джаред Айзекман. Знаєте, що він тут робить? Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку, а ще ... привіз першу партію "смаколиків", написав дипломат.
Що саме привіз астронавт не уточнюється. "Що там? Скоро дізнаєтеся. І це тільки початок", - додав Олег Куць.
- Нагадаємо, підприємець Ілон Маск також широко висловлює підтримку Україні. Зокрема, закликав світ збільшити видобуток нафти та газу, щоб відмовитись від російського експорту.
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