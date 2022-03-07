Перша партія "смаколиків" прибула: Командир екіпажу SpaceX особисто привіз військову допомогу Україні

Про це повідомив радник-посланець посольства в Польщі Олег Куць у своєму Twitter.

"Друзі, впізнали, хто це? Так, це Джаред Айзекман. Знаєте, що він тут робить? Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку, а ще ... привіз першу партію "смаколиків", написав дипломат.

Що саме привіз астронавт не уточнюється. "Що там? Скоро дізнаєтеся. І це тільки початок", - додав Олег Куць.



Друзі, впізнали, хто це❔ ????‍????

Так, це Джаред Айзекман???????? @rookisaacman



Знаєте, що він тут робить❔

Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку????????, а ще ... привіз першу партію "смаколиків".



Що там?????????

Скоро дізнаєтеся. І це тільки початок????????????✨ pic.twitter.com/5kT6tli6Lx — Oleh Kuts (@OlehKuts) March 6, 2022

Нагадаємо, підприємець Ілон Маск також широко висловлює підтримку Україні. Зокрема, закликав світ збільшити видобуток нафти та газу, щоб відмовитись від російського експорту.

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