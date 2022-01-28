Перший заступник очільника КМДА Поворозник відмовився давати свідчення у справі про позбавлення земельної ділянки апарату РНБО, - прокуратура
28 січня перший заступник голови КМДА Микола Поворозник відмовився давати свідчення у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець"
Про це заявила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, передає Укрінформ.
Вона зазначила, що після оголошення підозри Миколі Поворознику вручили повістку на допит, запланований на 28 січня.
"Він з’явився вчасно на допит до прокурора, проте, посилаючись на ст. 63 Конституції, відмовився надавати свідчення у кримінальному провадженні. У такому випадку Кримінальний процесуальний кодекс зобов’язує слідчого чи прокурора одразу зупинити допит, що і було зроблено", - повідомила Надія Максимець.
За словами речниці, триває слідство у кримінальному провадженні.
- Нагадаємо, 25 січня Миколі Поворознику повідомили про підозру в цій справі.
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