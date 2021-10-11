Петиція до Зеленського щодо заборони російським артистам виступати в Україні набрала необхідні 25 тис. голосів
Петиція з вимогою заборони концертів артистів із Росії до відновлення Україною контролю над своїми кордонами набрала на сайті президента 25 тис. голосів
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сайт ОПУ.
Автор петиції, телеведучий Ігор Кондратюк переконаний, що "громадяни країни-агресора не несуть ніякої культури"
"Виключення для заборони допускаю лише для тих російських представників культури, хто публічно виступив проти російської агресії: письменник Віктор Шендерович, акторка Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич та інші. Це неприродньо, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окупованих ними українців", – написав Кондратюк.
- Український шоумен Ігор Кондратюк зареєстрував петицію до президента про заборону в Україні концертів російських виконавців.
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