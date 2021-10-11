Петиція до Зеленського щодо заборони російським артистам виступати в Україні набрала необхідні 25 тис. голосів

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сайт ОПУ.



Автор петиції, телеведучий Ігор Кондратюк переконаний, що "громадяни країни-агресора не несуть ніякої культури"



"Виключення для заборони допускаю лише для тих російських представників культури, хто публічно виступив проти російської агресії: письменник Віктор Шендерович, акторка Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич та інші. Це неприродньо, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окупованих ними українців", – написав Кондратюк.

Український шоумен Ігор Кондратюк зареєстрував петицію до президента про заборону в Україні концертів російських виконавців.