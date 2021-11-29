Під будівлею МВС пройшла акція протесту через погроми у київському барі "Хвильовий"

Про це повідомляється у Facebook заходу.

Організатори назвали акцію протесту "Ми звинувачуємо поліцію!".

Організатори акції заявили, що невідомі вже майже місяць нападають на бар "Хвильовий", клуби K41 та Closer "за мовчазної згоди поліції".



“За ці три тижні поліція ігнорувала заклики про допомогу. Ми зверталися до правозахисних органів і до нападів, і під час, і після. Але поліція не лише заплющує очі на злочини, а й потурає їм”, - йдеться в заяві організаторів акції.

Під будівлею МВС зібралося близько 300 протестувальників. Вони вимагали від міністра Дениса Монастирського та керівника київської поліції Івана Вигівського:

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 листопада, у Києві на Подолі натовп молодиків розтрощив бар "Хвильовий".

- звільнити та притягнути до відповідальності голову Подільського управління поліції Павла Василенка за бездіяльність та покривання злочинності;- публічно звітувати за справами, які наразі відкриті. Зокрема й щодо невідомих нападників на "Хвильовий" 26 листопада;- публічно презентувати системний план відновлення безпеки у Києві, та на Подолі зокрема.

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