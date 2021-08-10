Підозрюється у розбійному нападі на фермерів на Харківщині: суд взяв під варту рецидивіста

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.



"Ізюмський міськрайонний суд Харківської області обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - пишуть на сайті прокуратури.



Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).



Як йдеться у повідомленні, 4 серпня двоє фермерів із Донецької області приїхали здавати зерно у м. Барвінкове Харківської області. Отримавши гроші за товар, чоловіки сіли в автомобіль і поїхали з міста.



Підозрюваний, який вирішив заволодіти грошима фермерів, почав стежити за ними на своєму мотоциклі. Коли фермери знизили швидкість перед пошкодженим дорожнім покриттям, де в той час зупинився підозрюваний, він направив на потерпілих вогнепальну зброю і наказав вийти з машини та лягти на землю.



Доки нападник шукав гроші в машині, один із потерпілих, користуючись тим, що чоловік втратив пильність, вихопив зброю та вистрілив у зловмисника.

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