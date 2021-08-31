Підсанкційна цивільна дружина Козака змінила в РФ прізвище й ім'я, - "Схеми"

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", передає Радіо Свобода.

Як зазначається, інформацію про зміну імені журналісти знайшли на офіційному сайті Федеральної податкової служби РФ.

Там зазначено, що паспорт та ідентифікаційний номер, що належали цивільній дружині нардепа ОПЗЖ Тараса Козака Наталії Лавренюк, тепер належать жінці на ім'я Світлана Жучкова.





Станом на лютий 2021 року ці документи ще належали Лавренюк.

Зміни імені Наталії Лавренюк відображаються не у всіх російських реєстрах. Так, у реєстрі юридичних осіб Росії вказаний ідентифікаційний номер, як і раніше, закріплений за Наталею Лавренюк (у всякому разі, у витягу на компанію "НЗНП Трейд", де вона володіє часткою 25%).





Довідка: Наталя Лавренюк - цивільна дружина депутата ОПЗЖ Тараса Козака, якого звинувачують у державній зраді.

Нагадаємо, цивільна дружина народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака Наталія Лавренюк, не вказана в його декларації, у 2020 році стала власницею квартири в московському елітному житловому комплексі Knightsbridge Privat Park.

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