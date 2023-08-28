Підтримка ветеранів і ветеранок на підприємствах: досвід компанії Ferrexpo

Карʼєрний портал Happy Monday у межах програми реінтеграції ветеранів IREX за підтримки Державного департаменту США досліджує, як працюють на практиці програми підтримки ветеранів роботодавцями.

В гірничо-металургійній компанії Ferrexpo: програма адаптації ветеранів існує в компанії з 2014 року.Зараз у штаті її підприємств в Україні - Полтавського ГЗК, Єристівського ГЗК та Біланівського ГЗК - працює приблизно 10 000 співробітників, з яких нині проходять службу в бойових підрозділах ЗСУ понад 700.

З 2014 року на підприємства Ferrexpo працевлаштовано 375 ветеранів та ветеранок. А після 24 лютого 2022 року на роботу в компанію повернулись вже 30 захисників та захисниць, які пройшли комплексну реабілітацію в рамках корпоративної програми підтримки ветеранів.

“Головна мета програми — дати змогу нашим працівникам після демобілізації повернутися в робоче середовище й ефективно реінтегруватися в колектив, допомогти пристосуватися до життя в нових реаліях” - зазначає Анна Адом, директорка з управління персоналом та побуту Ferrexpo в Україні.

У квітні цього року Ferrexpo спрямувала понад 39 млн гривень на розширення дії програми. Сьогодні вона комплексна та охоплює наступні види допомоги й підтримки ветеранів:

повне медичне обстеження;

повноцінна фізична й психологічна реабілітація, за потреби — лікування хімічної залежності демобілізованих;

соціальна адаптація;

соціальний супровід (допомога з підготовкою та оформленням усієї необхідної документації в офісі Єдиного корпоративного сервісу);

навчання з метою перекваліфікації;

підготовка робочих місць на підприємствах компанії під потреби ветеранів;

допомога в адаптації до нових реалій родинам ветеранів та колег.

Під час розробки програми у Ferrexpo керувалися насамперед потребами співробітників, які несуть службу в бойових підрозділах ЗСУ, та їхніх родин. Додатково до цього, тісний контакт підтримують із волонтерськими організаціями, як-от Veteran Hub, які ще з часів АТО тісно співпрацюють з ветеранами та ветеранками. Не забували долучати й профільних фахівців.

"Досвід співпраці з професійними реабілітологами й психологами допоміг зрозуміти, що ми маємо працювати відразу в кількох напрямах: відновити фізично й психологічно самих демобілізованих, підготувати їх та членів їхніх родин до життя в нових реаліях. Разом із тим важливо подбати про те, щоб після повернення до роботи ветерани мали змогу працювати в комфортних для них умовах і отримувати гідну зарплату за свою роботу. Наші захисники мають розуміти, що вони потрібні суспільству” - продовжує Адом.

Медична допомога захисникам України

З 2014 року на базі корпоративного медичного центру Ferrexpo компанія надавала потрібну допомогу в лікуванні як співробітникам, так і іншим демобілізованим, які зверталися до нього. Від початку повномасштабної війни станом на серпень 2023 року на базі медико-санітарної частини Ferrexpo (МСЧ) військові отримали 776 послуг з лікування та реабілітації, здебільшого після мінно-осколкових поранень. У закладі ветерани можуть отримати терапевтичну, хірургічну, неврологічну та психологічну допомогу, пройти діагностику, пройти фізіотерапевтичні й бальнеологічні процедури і отримати медикаментозну підтримку в денному стаціонарі.

Передбачене й санаторно-курортне оздоровлення для демобілізованих працівників — вони можуть отримати індивідуальні та родинні путівки до оздоровчих центрів України.

Якщо демобілізований потребує додаткового лікування, лікарі МСЧ видають йому направлення до кращих реабілітаційних закладів України, які є партнерами Ferrexpo. Зокрема, компанія співпрацює з Центром протезування та реабілітації “Superhumans Center”.

Після обстеження лікарі МСЧ направили мене до Київського інституту серця, де мені безкоштовно зробили дуже дорогу операцію. Я дуже вдячний лікарям, що мені врятували ноги, це Люди з великої літери. Знаю, що компанія допомогла відновитися після поранень і полону багатьом моїм бойовим побратимам”, - говорить Сергій, службовець ЗСУ, який до 2014 року працював у слюсарем-ремонтником на одному з підприємств компанії.

Підготовка робочих місць

Також важливою складовою програми Ferrexpo є адаптація робочих місць на підприємствах під потреби ветеранів та ветеранок. Робочі місця підбираються для демобілізованих працівників з урахуванням висновку МСЧ про придатність фахівця до попередньої роботи. Якщо за станом здоров’я ветеран не може працювати на своєму попередньому місці, компанія або адаптує це місце під його потреби, якщо це можливо, або пропонує йому перейти на роботу до іншого структурного підрозділу, але за умови, що рівень його заробітної плати буде не меншим, ніж до мобілізації.

“За потреби або ж за неможливості підібрати відповідну позицію з урахуванням здібностей та навичок працівника, пропонуємо йому перекваліфікацію коштом компанії, щоб за максимально короткий період (від 3 до 6 місяців) людина здобула новий фах або ж набір компетентностей, які дозволять успішно працювати на новій посаді. На цей період працівник отримує зарплату на рівні середнього заробітку за попереднім місцем роботи відповідно до норм чинного законодавства й колективного договору”, - говорять у Ferrexpo.

Соціальний супровід та освітні тренінги

У компанії Ferrexpo створено окрему службу по роботі з ветеранами та ветеранками. У ній за принципом “єдиного вікна” демобілізовані працівники можуть отримати допомогу в оформленні всіх потрібних документів, щоб “їм не довелося бігати самостійно по всіх інституціях, збираючи потрібні довідки, й стояти в довгих чергах”. За потреби у службі надають соціальний супровід — фахівці пояснюють, які саме документи потрібно мати і що для цього потрібно. Проводять в компанії й освітні тренінги для демобілізованих, членів їхніх сімей та колег.

"Ferrexpo дбає не лише про те, щоб у мобілізованих працівників було все необхідне спорядження, а й турбується про підтримку вже демобілізованих з війська. У рамках програми підтримки для ветеранів передбачене все необхідне, щоб вони могли швидко повернутися до роботи в компанії після фізичної і психологічної реабілітації та соціальної адаптації", - зазначає Євгеній, працівник одного з підприємств Ferrexpo, який демобілізувався й уже пройшов реабілітацію.

Плани на майбутнє

У Ferrexpo і надалі планують розширювати програму, адже все більша кількість демобілізованих потребує якісної допомоги й підтримки.

Від жовтня 2023 року заплановано облаштувати кімнати відпочинку у структурних підрозділах підприємств компанії. На думку директорки, вони будуть однаково корисні як для ветеранів, так і для решти працівників. Такі кімнати планують оснастити обладнанням, яке допоможе швидко відновитися після складного завдання, розім’яти м’язи й налаштуватися на подальшу роботу - наприклад, дошка Євмінова, “шведська стінка”, тренажери. Окремо хочуть організувати приміщення для кількахвилинного відпочинку в тиші, де можна буде випити чаю й обмізкувати на самоті цікаву ідею.

У компанії зазначають, що невирішеними на рівні держави залишаються питання працевлаштування людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, в гірничодобувній галузі. Ferrexpo активно просуває необхідність працевлаштування демобілізованих з інвалідністю на відповідні для них позиції.

“На жаль, поки чинне законодавство забороняє нам організовувати для таких співробітників робочі місця, де вони можуть успішно виконувати повсякденні обов’язки з урахуванням їхнього стану здоров’я”, - підсумовує Анна Адом.

Тим часом кількість наших захисників і захисниць, що брали чи беруть участь зараз у російсько-українській війні, сягає сотень тисяч. Допоки війна не закінчиться, їхня кількість зростатиме, а отже, зростатиме й без того нагальна потреба в ефективних заходах із реінтеграції ветеранів у цивільне життя. Підтримка ветеранів та ветеранок має стати ключовим завданням як для держави, так і для кожного соціально відповідального бізнесу.