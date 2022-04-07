Після викриття злочинів окупантів у Бучі РФ поширює фейк про виведення військ із Київщини за домовленістю з Україною, - Центр при РНБО

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.



"Після світового розголосу злочинів, що вчиняли російські загарбники у Бучі, російська пропаганда активно поширює тезу про "добровільне виведення військ з Київщини"", - зазначили в ЦПД.



Цю лінію поведінку опрацювали російські пропагандисти перед засіданням Радбезу ООН щодо російських злочинів у Бучі. Росія намагалася перекласти відповідальність за катування мирного населення на українських військових.



Зокрема, 5 квітня постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив, що "дарма російські військові залишили Бучу за домовленістю з Києвом". Після відсутності реакції ООН на цю дезінформацію тезу про "домовленість" почав транслювати прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.



"Жодних домовленостей не було! На цьому неодноразово наголошувала, зокрема, і РФ. Окупанти відступили під натиском ЗСУ. Зараз, щоб прикрити поразку, кКремль намагається дезінформувати світ заднім числом", - наголосили в Центрі при РНБО.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb