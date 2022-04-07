Після викриття злочинів окупантів у Бучі РФ поширює фейк про виведення військ із Київщини за домовленістю з Україною, - Центр при РНБО
Російські пропагандисти поширюють фейк про добровільне виведення військ із Київщини й намагаються перекласти провину за масові катування та вбивства мирних мешканців Бучі з окупантів на ЗСУ
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
"Після світового розголосу злочинів, що вчиняли російські загарбники у Бучі, російська пропаганда активно поширює тезу про "добровільне виведення військ з Київщини"", - зазначили в ЦПД.
Цю лінію поведінку опрацювали російські пропагандисти перед засіданням Радбезу ООН щодо російських злочинів у Бучі. Росія намагалася перекласти відповідальність за катування мирного населення на українських військових.
Зокрема, 5 квітня постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив, що "дарма російські військові залишили Бучу за домовленістю з Києвом". Після відсутності реакції ООН на цю дезінформацію тезу про "домовленість" почав транслювати прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
"Жодних домовленостей не було! На цьому неодноразово наголошувала, зокрема, і РФ. Окупанти відступили під натиском ЗСУ. Зараз, щоб прикрити поразку, кКремль намагається дезінформувати світ заднім числом", - наголосили в Центрі при РНБО.
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