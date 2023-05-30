Після завершення режиму Лукашенка опозиція Білорусі матиме повне право просити введення миротворців НАТО, - дипломат Санніков
У білоруської опозиції буде повне право вимагати введення миротворчих сил, які будуть складатися із сил НАТО після відходу від влади диктатора Олександра Лукашенка, щоб РФ не захопила Білорусь
Про це в ефірі Еспресо заявив білоруський опозиціонер та ексзаступник міністра закордонних справ Білорусі Андрій Санніков.
"Чи увійде Путін до Білорусі, чи спробує поставити ставленика? Напевно. Тут ми всі маємо реагувати, і західний світ, перш за все. У нас буде повне право вимагати введення миротворчих сил, які будуть складатися із сил НАТО. Якщо буде рухатися Москва або з її допомогою будуть незаконно перехоплювати владу силовики, то це буде як окупація Криму", - зазначив він.
Санніков вважає, що цю окупацію необхідно попередити і реагувати найжорсткішим чином - всі можливості у Заходу є.
"Ми думаємо, як діяти в такому випадку. Наші хлопці воюють добровольцями в Україні. Вони говорять, що воюють і за свободу Білорусі теж. Вперше з'явилося озброєне крило опозиції. Не можна допускати в Білорусі українського сценарію, бо це загрожує ще більшою війною. У першу чергу, це матиме вплив на Україну з дуже серйозними наслідками. Саме плацдарм, який Лукашенко надав Путіну дозволив почати напад у лютому 2022 року", - підсумував дипломат.
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