Про це в ефірі Еспресо заявив білоруський опозиціонер та ексзаступник міністра закордонних справ Білорусі Андрій Санніков.

"Чи увійде Путін до Білорусі, чи спробує поставити ставленика? Напевно. Тут ми всі маємо реагувати, і західний світ, перш за все. У нас буде повне право вимагати введення миротворчих сил, які будуть складатися із сил НАТО. Якщо буде рухатися Москва або з її допомогою будуть незаконно перехоплювати владу силовики, то це буде як окупація Криму", - зазначив він.

Санніков вважає, що цю окупацію необхідно попередити і реагувати найжорсткішим чином - всі можливості у Заходу є.

"Ми думаємо, як діяти в такому випадку. Наші хлопці воюють добровольцями в Україні. Вони говорять, що воюють і за свободу Білорусі теж. Вперше з'явилося озброєне крило опозиції. Не можна допускати в Білорусі українського сценарію, бо це загрожує ще більшою війною. У першу чергу, це матиме вплив на Україну з дуже серйозними наслідками. Саме плацдарм, який Лукашенко надав Путіну дозволив почати напад у лютому 2022 року", - підсумував дипломат.