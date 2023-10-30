Питання про гальмування судової реформи потрібно ставити Зеленському, - експерт з економічних питань Несходовський

Таку думку висловив експерт з економічних питань Ілля Несходовський в етері телеканалу "Еспресо".

"За останні роки до фактичної влади, яка безпосередньо має вплив на судові процеси, прийшли люди з дуже негативною репутацією, зокрема Татаров і Смирнов. Коли такі люди опікуються судовою реформою, ми завжди будете отримувати такі результати. І тут питання до президента, бо це люди, які працюють в Офісі Зеленського", - зазначив Несходовський.

За його словами, вони гальмують судову реформу та розставляють своїх людей для виконання політичних замовлень. Тоді виникає питання стосовно обіцяних Президентом, перед приходом влади, змін.

"Війна не є приводом приховувати чи виправдовувати ці факти. Люди мали б замислитись, що те, як дехто живе, збагачується та судить, стало причиною того, що зараз в українські домівки летять ракети. Є не лише зовнішній ворог, а й внутрішній. Якщо б в нас була потужна економіка та армія, ворог ще 1000 разів подумав би чи варто нападати на Україну. Тому все ж таки це претензія до неформальних лідерів, які зараз фактично управляють судовою системою", - резюмував експерт.