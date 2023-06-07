На таких темах акцентують міжнародні видання 7 червня:

"Біблійний потоп" та найбільша екокастрофа після Чорнобильської трагедії

Навмисний вибух всередині Каховської дамби на Херсонщині, швидше за все, спричинив її обвал у вівторок. The New York Times пише, що за словами експертів, зовнішня атака чи навіть несправність конструкції можливі, проте це малоймовірні пояснення. Зазначається, що Україна звинуватила Росію у невдачі, військові сили якої неодноразово завдавали ударів по українській інфраструктурі після вторгнення торік, вони контролювали дамбу, й це дозволило їм підривати вибухівку з середини. Натомість Кремль звинуватив Україну, але там не уточнили, як міг статися вибух на Каховській греблі. Видання також склало карту повені затопленого півдня України через підрив греблі.

Руйнування великої Каховської дамби та гідроелектростанції, що розташовані на лінії фронту війни в Україні, можуть висушити багатий сільськогосподарський регіон на півдні країни, знести забруднюючі речовини у водні шляхи та порушити екосистеми, що розвинулися навколо водосховища. Однак експерти кажуть, що для розуміння повного впливу катастрофи, мабуть, знадобляться місяці чи навіть роки, повідомляє The Washington Post.

Крім того, наслідки руйнування греблі у Новій Каховці можуть "загоюватися" роками, якщо не десятиліттями, аби відновилася фауна та флора. The Guardian каже, що нижче за течією по Дніпру паводкові води дещо спадуть, коли хвиля досягне Чорного моря, але багато сіл і міст уздовж течії можуть бути непридатними для життя, доки не буде побудована нова дамба. Тисячі будинків знищено, незліченна кількість домашніх і диких тварин загинули. Екологічна травма від такого затоплення водою та мулом просто миттєво змінила ландшафт, знищивши острови та заболочені землі. Це може стати найбільшою екокатастрофою в Україні після Чорнобильської трагедії.

Існують деякі докази, які підтверджують ідею, що руйнування дамби стало результатом нещасного випадку, хоча й спричиненого грубою недбалістю Росії. Власне, торік у листопаді російські війська підірвали частину проїжджої ділянки через дамбу, щоб таким чином зупинити український контрнаступ на Херсонщині. Але, зауважує The Guardian, називаючи катастрофу на Каховській ГЕС "Біблійним потопом", були також вагомі військові причини, чому росіяни могли підірвати дамбу. Українське командування визначає, що десантна атака через Дніпро завжди була пов'язана з ризиком, а після підриву дамби це практично неможливо. Крім того, масштаби лиха можна побачити на супутникових знімках.

BBC повідомляє, що як попередили в ООН, руйнування величезної Каховської дамби в Україні матиме серйозні та далекосяжні наслідки для тисяч людей, а цілковиті масштаби катастрофи стануть зрозумілими у найближчі дні.

Водночас представника Росії в ООН звинуватили у тому, що він борсається в "багнюці брехні", після того, як на екстреному засіданні Ради безпеки той заявив, що Україна зруйнувала Каховську дамбу в результаті воєнного злочину. The Guardian пише, що представники США, Великобританії та Франції вимагають розслідування через катастрофу на Каховській ГЕС.

Пише Politico, що лідери ЄС і України заявили, що пошкодження української дамби в Новій Каховці, яке спричинило масштабну повінь у Херсонській області, може бути потенційним військовим злочином. При тому зазначається, що експерти вказують, що Москва має набагато більше виграшу від руйнування дамби, оскільки вона прагне уповільнити довгоочікуваний контрнаступ України.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, який готується до свого першого саміту в Білому Домі з президентом США Джо Байденом, заявив, що напад на дамбу у Новій Каховці стане новим мінімумом, якщо буде доведено, що це справа рук російських військ. Наразі британські військові та розвідувальні служби вивчають докази, але поки рано приймати остаточне рішення про причину обвалу греблі. Він підкреслив, що у разі доведення, що це був навмисний акт, підрив Каховської дамби стане найбільшим нападом на цивільну інфраструктуру в Україні з початку війни та продемонструє нові падіння з точки зору російської агресії, стверджує Politico.

Чи почався контрнаступ ЗСУ та куди може вдарити Україна

"Зухвала Україна", як зазначає Politico, наполягає, що руйнування дамби у Новій Каховці, що спричинило масштабну повінь у Херсонській області, не стане на заваді контрнаступу українських військ. Власне, Україна попереджала, що Росія намагатиметься знищити дамбу, ще з жовтня минулого року, коли ЗСУ розпочали свій раптовий контрнаступ і відвоювали у московських сил частину території.

Однак видання пише, що за останні два дні з’явилися ознаки того, що Україна подвоює свої зусилля, щоб витіснити війська Путіна. Раніше у Кремлі заявили, що відбили великий наступ української армії на Донеччині, проте Київ відкинув заяви РФ. Президент Володимир Зеленський не оголосив про початок довгоочікуваного контрнаступу, але швидше за все, за останні 48 годин українці активізували операції. Мало хто з військових спостерігачів заперечує, що війна зараз переходить у нову фазу. Отже, кампанія нарешті почалася? – ставлять питання журналісти.

Також йдеться про те, що, імовірно, Україна перебуває на порозі того, що цілком може виявитися однією з двох ключових битв у війні, яку розв’язала проти неї Росія. Першою була успішна оборона України понад рік тому, після повномасштабного вторгнення РФ. Аналізується кілька варіантів локацій на фронті, де українські війська могли б здійснити несподівані удари, та які б від цього були наслідки та успіхи.

Україна планувала атакувати газопроводи Nord Sream

Минулого року Сполучені Штати отримали інформацію від європейського союзника, що українські військові планували атаку на газопроводи Nord Stream за три місяці до того, як їх пошкодили. Атаку на трубопроводи у вересні торік офіційні особи США та західні союзники засудили як диверсію на критично важливу інфраструктуру. Інформацію вперше оприлюднило видання The Washington Post. Інше американське видання CNN зазначає, що не бачило документ, але троє офіційних осіб підтвердили, що США були повідомлені про українські плани.

Der Spiegel зазначає, що розслідування ще тривають у різних країнах, і федеральний прокурор Пітер Франк також з'ясовує обставини та причини події на "Північному потоці". Але стежка, "швидше за все, веде в Україну" - пишуть в Spiegel. Американська служба ЦРУ, імовірно, до того знала, що існують плани атакувати трубопровід. Про такий сценарій повідомили федеральний уряд Німеччини влітку. Як тоді йшлося, українці, можливо, планували найняти човен у Швеції для здійснення нападу. Однак західні спецслужби на той час вважали такий сценарій малоймовірним. Більше у матеріалі.