"Північний потік-2": США продовжують моніторинг щодо накладання санкцій на пов'язані компанії, - посол в РФ
США продовжують перевіряти компанії, що мають стосунок до російського газопроводу "Північний потік-2", на предмет загрози потрапляння під санкції
Про це заявив посол у Москві Джон Салліван у інтерв'ю Інтерфаксу.
"Що ж стосується санкцій, ми продовжуємо перевіряти деякі організації, діяльність яких може підпадати під санкційне законодавство", - сказав він.
Салліван відповів на запитання про те, чи продовжать США чинити перешкоди проєкту.
"Адміністрація продовжить застосовувати цей закон. У зв'язку з "Північним потоком-2" ми внесли до санкційних списків сімох громадян і понад 15 суден. Але це встановлений Конгресом обов'язок, і ми продовжуватимемо його виконувати", - зазначив Салліван.
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