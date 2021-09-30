"Північний потік-2": США продовжують моніторинг щодо накладання санкцій на пов'язані компанії, - посол в РФ

Про це заявив посол у Москві Джон Салліван у інтерв'ю Інтерфаксу.

"Що ж стосується санкцій, ми продовжуємо перевіряти деякі організації, діяльність яких може підпадати під санкційне законодавство", - сказав він.

Салліван відповів на запитання про те, чи продовжать США чинити перешкоди проєкту.

"Адміністрація продовжить застосовувати цей закон. У зв'язку з "Північним потоком-2" ми внесли до санкційних списків сімох громадян і понад 15 суден. Але це встановлений Конгресом обов'язок, і ми продовжуватимемо його виконувати", - зазначив Салліван.