Перехоплення опублікувало Головне управління розвідки у своєму телеграмі.

Окупант розповів про зневажливе ставлення російського воєнного керівництва до мобілізованих, що призводить до великих втрат у рядах росіян.

"В третій роті командир сказав виїхати, танки пусті, керосину нема. Вони виїхали, їх почали обстрілювати. Командир сказав: "ні, стоїмо до талого". Півроти загинуло, отаке командування. Тільки один до нас дійшов, а де решта - не знаю...", - розповідає окупант.

Він також зазначив, що є інциденти, коли через неуважність керівництва поранених окупантів оформляють як загиблих.

"У мене друг - він поїхав живий. Його "затрьохсотило", але приїхав живий, а начальник штабу каже "все, він вже "двухсотий". Добре, що хоч ще документи не встиг зробити й не відправив до рідних додому...", - скаржиться російський військовий.

"Із 35 окупантів живими залишилось двоє": мінометники єгерської бригади розповіли, як нищать ворога на Бахмутському напрямку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb