"Півроти загинуло, тільки один до нас дійшов": окупанти скаржаться на військове керівництво - перехоплення
Українська розвідка опублікувала перехоплення, в якому "мобік" скаржиться на недолугість російського військового керівництва
Перехоплення опублікувало Головне управління розвідки у своєму телеграмі.
Окупант розповів про зневажливе ставлення російського воєнного керівництва до мобілізованих, що призводить до великих втрат у рядах росіян.
"В третій роті командир сказав виїхати, танки пусті, керосину нема. Вони виїхали, їх почали обстрілювати. Командир сказав: "ні, стоїмо до талого". Півроти загинуло, отаке командування. Тільки один до нас дійшов, а де решта - не знаю...", - розповідає окупант.
Він також зазначив, що є інциденти, коли через неуважність керівництва поранених окупантів оформляють як загиблих.
"У мене друг - він поїхав живий. Його "затрьохсотило", але приїхав живий, а начальник штабу каже "все, він вже "двухсотий". Добре, що хоч ще документи не встиг зробити й не відправив до рідних додому...", - скаржиться російський військовий.
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