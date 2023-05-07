Про це йдеться у пресрелізі Генеральної інспекції поліції Молдови за 7 травня 2023 року.

Мова про вибори башкана (голови) Гагаузької автономії.

"Представники виборчого штабу кандидата від партії "Шор" допустили порушення виборчого законодавства, а саме: плата за підвезення виборців на виборчі дільниці, розміщення передвиборчих плакатів у недозволених місцях, а також прийом коштів, які, схоже, були отримані від організованої злочинної групи та не були задекларовані в ЦВК", - йдеться у повідомленні.

Ці кошти, як підозрюють молдавські правоохоронці, спрямовувалися на "незаконну винагороду активістів, залучених до виборчої кампанії з виборів башкана Гагаузії", а також на "схиляння виборців голосувати за кандидата від цієї партії".

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"З отриманих доказів було встановлено, що за 30 виборців, які проголосували за кандидата партії "Шор", кожен активіст отримав винагороду розміром 15 тисяч лей (844 долари США, - ред.)", - кажуть у поліції.

Обшуки пройшли у будинках, автомобілях і офісах в районі Комрату і Вулканештів.

Слідчі дії стосувалися 10 осіб.

Вилучено бухгалтерські записи, готівку, мобільні телефони та інші носії інформації.

При цьому поки що ніхто не був затриманий.

Розслідуванням даного кримінального провадження займається Антикорупційна прокуратура Молдови.

Довідка

Наступної неділі, 14 травня, відбудеться другий тур виборів башкана Гагаузії.

До нього пройшли Евгенія Гуцул (партія "Шор") та Григорій Узун (Партія соціалістів Республіки Молдова, ПСРМ).

Загалом обидва кандидати вважаються проросійськими, але Гуцул Москва підтримує більше та сильніше. Зокрема, підсанкційні російські співаки Микола Басков, Станіслав Михайлов та Філіп Кіркоров записали присвячену їй спільну пісню.