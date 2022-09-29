По 50% від вартості вилову: на Одещині викрили посадовців Держрибагенства, які за плату дозволяли ловити червонокнижну рибу
По 50% від вартості вилову: На Одещині розкрили масштабну схему вилову червонокнижної риби
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань
Державне бюро розслідувань викрило двох працівників Державного агентства рибного господарства, які сприяли незаконному вилову риби в акваторії річки Дунаю на Одещині. Вони "дозволяли" рибалкам робити понаднормові вилови риби, зокрема видів, занесених до Червоної книги України, а за це вимагали сплачування "данини ". Так, за вилов рідкісної білуги та севрюги "ділки" отримували плату від рибалок у сумі 50% від вартості вилову.
Як встановило слідство, лише один підприємець за рік браконьєрства на 6 човнах сплачував "ділкам" приблизно півмільйона гривень. А дозвіл на вилов риби в акваторії Дунаю мають 20 підприємців з понад 600 човнами.
Затриманим повідомлено про підозру у систематичному вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.
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