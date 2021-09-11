Поблизу Золотого-4 окупанти вбили одного захисника України й ще трьох поранили

Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні за суботу, 11 вересня, розповідає Еспресо.TV.



Окупанти вели вогонь по захисникам України поблизу:



Попасної - із автоматичних станкових гранатометів та мінометів 120 калібру,



Золотого-4 - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,



Широкиного, Водяного - тут російсько-окупаційні війська застосували гранатомети різних систем.

На різних ділянках лінії фронту мав місце проліт двох ворожих безпілотників типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.



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"На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - запевняє командування Об’єднаних сил.

Станом на 7 годину ранку, 11 вересня, росіяни відкривали вогонь вже двічі:



Новогнатівка - ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм,



Золоте-4 - російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї, внаслідок чого один український військовослужбовець дістав вогнепальне поранення несумісне з життям, ще троє військовослужбовців дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я середньої тяжкості.





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