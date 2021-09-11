Поблизу Золотого-4 окупанти вбили одного захисника України й ще трьох поранили
Протягом минулої доби, 10 вересня 2021 року, на Донбасі зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні за суботу, 11 вересня, розповідає Еспресо.TV.
Окупанти вели вогонь по захисникам України поблизу:
Попасної - із автоматичних станкових гранатометів та мінометів 120 калібру,
Золотого-4 - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
Широкиного, Водяного - тут російсько-окупаційні війська застосували гранатомети різних систем.
На різних ділянках лінії фронту мав місце проліт двох ворожих безпілотників типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
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"На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - запевняє командування Об’єднаних сил.
Станом на 7 годину ранку, 11 вересня, росіяни відкривали вогонь вже двічі:
Новогнатівка - ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм,
Золоте-4 - російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї, внаслідок чого один український військовослужбовець дістав вогнепальне поранення несумісне з життям, ще троє військовослужбовців дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я середньої тяжкості.
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