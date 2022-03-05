"Подивимось, чи можна піти далі": Зеленський про гуманітарні коридори та переговорний процес української та російської сторін

Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"На переговорах в Білорусі групи домовилися про перший крок, щоб повернути хоча б 1% людяності від нормального рівня містам, які в оточенні, які знищують, які переживають найгірші дні", - сказав президент.



Зеленський додав, що гуманітарні коридори мають працювати сьогодні.



"Маріуполь і Волноваха. Щоб врятувати людей - жінок особливо, дітей, людей старшого віку, щоб дати продукти харчування і ліки тим, хто залишається. Наша допомога вже в дорозі. Усі ті, хто потребує допомоги, повинні мати змогу вийти - хто хоче. Усі, хто може захищати своє місто, повинні продовжувати боротьбу. Повинні. Бо якщо всі підуть, то чиє тоді буде це місто?" - наголосив він.



За словами президента, українська делегація здійснить спроби просунутися у переговорному процесі.



"Ми робимо все з нашого боку, щоб домовленість запрацювала. Це одне з головних завдань саме на сьогодні. Подивимось, чи можна піти далі у переговорному процесі", - додав він.



Нагадаємо, за даними українських військових, російські загарбники використовують режим "тиші" і просуваються вперед на заявлених маршрутах для завезення гуманітарної допомоги.