"Подивимось, чи можна піти далі": Зеленський про гуманітарні коридори та переговорний процес української та російської сторін
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 5 березня у Волновасі та Маріуполі з'явились гуманітарні коридори
Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"На переговорах в Білорусі групи домовилися про перший крок, щоб повернути хоча б 1% людяності від нормального рівня містам, які в оточенні, які знищують, які переживають найгірші дні", - сказав президент.
Зеленський додав, що гуманітарні коридори мають працювати сьогодні.
"Маріуполь і Волноваха. Щоб врятувати людей - жінок особливо, дітей, людей старшого віку, щоб дати продукти харчування і ліки тим, хто залишається. Наша допомога вже в дорозі. Усі ті, хто потребує допомоги, повинні мати змогу вийти - хто хоче. Усі, хто може захищати своє місто, повинні продовжувати боротьбу. Повинні. Бо якщо всі підуть, то чиє тоді буде це місто?" - наголосив він.
За словами президента, українська делегація здійснить спроби просунутися у переговорному процесі.
"Ми робимо все з нашого боку, щоб домовленість запрацювала. Це одне з головних завдань саме на сьогодні. Подивимось, чи можна піти далі у переговорному процесі", - додав він.
- Нагадаємо, за даними українських військових, російські загарбники використовують режим "тиші" і просуваються вперед на заявлених маршрутах для завезення гуманітарної допомоги.
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