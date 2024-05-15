Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Блінкен, гітара і вибори
OPINION

Блінкен, гітара і вибори

Юрій Богданов
15 травня, 2024 середа
14:00
Погляд Юрій Богданов
Зміст

Мені начхати на те, що Блінкен грав на гітарі. Проблема його візиту в іншому — він ні про що

Точніше — наскільки я розумію те, що відбувається, — це візит репутаційний. Причому репутаційний для адміністрації Байдена. А не для нас. 

Якщо коротко описати ситуацію на зовнішньому контурі для поточної адміністрації у Білому домі, то напередодні старту виборів у них приблизно всюди — не дуже.

Переконувати американського виборця і міжнародну аудиторію, що політика щодо України й нашої війни з Росією не є провалом на фоні інших "фронтів" було однією з цілей візиту пана держсекретаря. 

Читайте також: Сценарії завершення війни: лаконічний погляд

Торговельна війна і політичне протистояння з Китаєм не обіцяють швидких перемог. Хоча вчора Байден і підтвердив чутки про підвищення тарифів для китайського алюмінію, сталі, електрокарів і інших "зелених товарів", КНР не збирається поступатися. Крім того, постійно нарощуючи напругу у всьому Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

На Близькому Сході в цілому теж не дуже. Непоступливість Нетаньягу і його вперте бажання "діяти рішуче" в Газі (читати - невиправдано криваво) не тільки перекреслило зусилля Байдена на врегулювання відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією, але й викликає роздратування у Єгипту і ще купи поміркованих в регіоні режимів. Всі спроби приборкати Нетаньягу (в тому числі блокування постачань авіабомб і іншої наступальної зброї) поки не мали успіху. Плюс до проблеми Ізраїль — ХАМАС є ще проблема Ірану, де адміністрація теж виглядає слабкою. 

Відносини з ЄС теж складні. Трамп атакує Байдена за те, що він забагато "платить за Європу", а у Європи дофіга питань до Байдена після "антиінфляційного закону" (який бʼє по європейській промисловості) і на фоні зростання популярності думки, що США не здатні забезпечити безпеку Європи від Росії. 

У підсумку єдиним місцем, де адміністрація спроможна продемонструвати ефективність і результативність, залишається Україна.

Читайте також: Війна РФ проти України може спричинити черговий конфлікт між Китаєм та США

Бо навіть на фоні поточного тиску росіян і особливо на фоні піврічної (злочинної) затримки допомоги домогтися стабілізації на фронті й навіть відкотити росіян назад (друге — якщо дуже пощастить) набагато простіше, ніж розплутати ад на Близькому Сході чи швидко приборкати КНР.  Достатньо просто не робити дичини з допомогою (американцям) і трохи підлаштувати процеси в самій Україні.

У версії, що Блінкен приїздив вмовляти йти на перемовини зараз я не дуже вірю. Бо перемовини в рік виборів потрібні все ж на фоні успіхів України. Або хоча б відчутних невдач росіян. Для цього потрібні час і ресурси. Ресурси, які адміністрації Байдена треба інтенсивно інвестувати. 

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Китай
вибори президента
Ізраїль
Джо Байден
Війна з Росією
вибори у США
США
Ентоні Блінкен
Читайте також:
грузія
13 травня, 2024 понедiлок
"Загрожує євроінтеграції": 12 країн ЄС попросили Борреля пояснити, як на Грузію вплине закон про "іноагентів"
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
14 травня, 2024 вiвторок
"За тиждень Зеленський стане нелегітимним": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 14 травня
Координаційний штаб
15 травня, 2024 середа
Третина обміняних українських військовополонених вважалися зниклими безвісти - Коордштаб
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.48
    Купівля 39.48
    Продаж 40.01
  • EUR
    Купівля 42.58
    Продаж 43.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
15 травня
15:11
Маріуполь
За пів року в Маріуполі кількість росіян зросла на 7,8 тис., - міськрада
15:07
На фото: Меріл Стріп
На відкритті Каннського кінофестивалю Меріл Стріп вручили почесну "Золоту пальмову гілку"
14:57
Ексклюзив
Ентоні Блінкен
Двостороння безпекова угода між США й Україною буде підписана за кілька тижнів, - держсекретар США Блінкен
14:40
російські військові
У Вовчанськ зайшли деякі піхотні групи росіян, тривають бої, - Міноборони
14:40
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:35
Оновлено
Вибух
Росіяни вдарили по Миколаєву: п'ятеро постраждалих
14:31
діти, війна
Росія атакувала Дніпро: є загиблі та поранені
14:28
колаж
Під час стрибка з парашутом загинув курсант Одеської військової академії. Розпочато розслідування
14:15
Грузія протести
У ЄС і НАТО закликали Грузію змінити курс на тлі ухвалення закону про "іноагентів"
14:10
Непокаране зло повертається
Окупанти планують змусити дітей на ТОТ Луганщини вивчати "історію ЛНР"
14:05
На фото: Антон Вельбой
Wellboy заявив, що посів би перше місце на Євробаченні, alyona alyona прокоментувала
13:46
Російський літак
ВАКС стягнув у дохід держави два літаки російської компанії "Ростех"
13:40
У Києві викрили підпільний осередок проєкту Медведчука "Другая Украина": підозру отримав куратор групи Жарких
13:33
Бузок
Наталка Діденко спрогнозувала потепління найближчими днями
13:33
Оновлено
Суспільне мовлення прокоментувало заяву alyona alyona про нібито штраф на Євробаченні за принт Free Azovstal Defenders
13:03
Оновлено
обстріл, ППО
У Севастополі лунали вибухи: міноборони РФ заявило про знищення 10 ракет ATACMS
12:58
На фото: Кріс Гемсворт
"Закочую очі": зірка Marvel Кріс Гемсворт відповів на критику супергеройських фільмів від Скорсезе та Копполи
12:50
Новини компаній
"Не зупиняйся": у Львові відбувся благодійний напівмарафон від Нової пошти
12:47
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через внутрішню ситуацію в Україні
12:40
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко
У YASNO пояснили, чому українців завчасно не попередили про відключення світла
12:39
Огляд
Карта. Харківщина_1505
Карта бойових дій за період 8-15 травня: що відбувається на інших ділянках фронту, поки на Харківщині росіяни відвертають увагу
12:28
Геннадій Дикий
Де воює мер Білої Церкви Дикий та чому кошти громади віддають на його полк
12:24
Очільник МЗС Ізраїлю Кац
Очільник МЗС Ізраїлю запропонує учасниці Євробачення-2024 Еден Ґолан дипломатичну посаду
12:21
Українська електроенергія пішла в Європу
Увечері можливі аварійні відключення, обсяг імпорту знову рекордний: ситуація в енергосистемі станом на 15 травня
12:20
Пресреліз
медіаспоживання
Платформа для навчання та спілкування: як працює громадська організація "Клуб відповідальних медіа"
12:19
ЗСУ
За 5 днів наступальних дій на Харківщині РФ втратила 615 військових: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
12:09
США попередили Raiffeisen про обмеження доступу до американської фінансової системи через бізнес у Росії, - Reuters
12:03
Ексклюзив
окупанти
Полковник ЗСУ Селезньов припустив, скільки часу ворог активно атакуватиме на різних ділянках фронту
12:02
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
"За сильно довгий язик світить повістка..."
11:55
яхта Royal Romance
Арештована супер'яхта Медведчука перейшла в юрисдикцію України
11:44
"Мортал Комбат"
Warner Bros. оголосила дату виходу другого фільму "Мортал Комбат"
11:38
катер Sentinel 830R RHIB
Пакет військової допомоги Україні від Австралії міститиме катери, - посол Мірошниченко
11:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Китай може підштовхнути Путіна до перемовин, але не до поразки. Акценти світових ЗМІ 15 травня
11:16
евакуація з Харківщини
Евакуація населення з Харкова не планується, до міста прибувають люди з області, - Терехов
11:02
Російський літак скинув черговий авіаційний боєприпас на Воронезьку область, - росЗМІ
11:02
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 15 травня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:37
Російські хакери
Хакери РФ активізували атаки на телефони українських військових, - Держспецзв'язку
10:34
Ексклюзив
Карта. Харківщина_1505
На стратегічні прориви у противника немає запасів, - Згурець
10:27
Еден Голан
Мовники Нідерландів і Португалії обурилися, що на Євробаченні "вмикали штучні оплески" під час виступу Ізраїлю
10:25
Скоригували удар "іскандерами" по Покровську: СБУ оголосила підозру в держзраді 6 агентам РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV