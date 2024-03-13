За моїми спостереженнями, вимальовується наступна тенденція: автори братимуть свої старі серіали, які знімали з росіянами та російською, перекладатимуть, трішки змінюватимуть сценарій (але не сильно), прибиратимуть російську повістку, додаватимуть замість неї патріотизму — і новий серіал готовий.

Одні глядачки це розумітимуть і озвучуватимуть, але це ні на що не вплине. Рейтинги та перегляди будуть норм. Інші будуть задоволені й хвалитимуть серіал, що він знятий українською і з українськими піснями. Треті закидатимуть авторам, що здерли сюжет з россеріалу. Хоча серіали — наші, просто до 2022 року вони виглядали як російські.

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Отже, перекладаємо серіал, додаємо "Одну калину за вікном, одну родину за столом" – і ваше патріотичне гі*нище готове! Крупно сльози Марісабель на екрані. Геніально, я вважаю. Бо виробники дуже переживали, що їхні серіальні бібліотеки доведеться викинути, бо ж вже воно таке не можна показувати.

Аж ні. Усьому старому ми дамо новий шанс на життя) Жду перероблених шедеврів Оксани Іванівни. І мою улюблену героїню, в якої зривається замуж і вона чіпляється у мужика з криками: "Йване! Не йди від мене! Скажи, що я зробила не так?!". А на тлі почина сумно грати програш із пісні "Ти мій" Ірини Білик.

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Про автора. Лєна Чиченіна – журналістка.

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