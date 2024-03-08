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OPINION

Чому наші "зелені" ніяк не заспокояться?

Валерій Пекар
8 березня, 2024 п'ятниця
10:02
Погляд Валерій Пекар

Західні "зелені" вже влаштували світ навколо себе, знайшли своїх і заспокоїлися

Наші "зелені" не розуміють, чому західні "зелені" такі спокійні й щасливі, а наші носяться як скажені, намагаючись врятувати світ, та вигорають швидше за "помаранчевих". Різниця в тому, що західні "зелені" вже влаштували світ навколо себе, знайшли своїх і заспокоїлися. А в нас світ фундаментально не влаштований, тому доводиться все робити власноруч.

Західні "зелені" принципово не розуміють нашої незаспокоєності, бо їм важко уявити реалії життя. Тому вони вважають наших "зелених" мало не "червоними", адже наші вірять, що можуть змінити світ.

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Такий розрив небезпечний, бо вплив "зелених" на західну політику гігантський, особливо в Демократичній партії США, а також в Канаді, Австралії, скандинавських країнах, Нідерландах, та й у Німеччині чималий. Вони не бачать в нас своїх.

Я вже не кажу про нездоровий "зелений", описаний Кеном Вілбером в "Бумериті" та книзі "Трамп і епоха постправди" (є українське видання). Тому так часто чуємо, що треба просто припинити стріляти, що треба домовлятися, що все не так однозначно, що завжди є місце для компромісу. Війна — це погано, зброя — це війна, тож треба негайно припинити постачання зброї, і війна припиниться. З таким світобаченням боремося щодня.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
політика
Війна з Росією
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