Чому не брати до війська старших, хто добровільно на те згоден?
Ухвалено рішення мобілізовувати молодших
Це — безумовно важке рішення для влади і в політичному, і в людському сенсах. Тепер ризик смерті чи каліцтва нависає над більшою кількістю тих, кому треба жити для того, щоб Україна, і з нею все здорове людство, існувала.
У зв'язку з цим хочу висловити своє здивування, чому ми кидаємо вперед молодих, але забороняємо служити тим, кому за 60?
До мене у підрозділ просяться чимало чоловіків такого віку з міцним здоров'ям, котрі мають серйозний бойовий досвід або унікальні інженерні знання. Добровільно просяться. Але я їм змушений відмовити, бо такий закон. Натомість мені законодавці пропонують примусово мобілізовувати тих, хто знань і досвіду не мають. Чому так?
Чому ми не використовуємо цей ресурс?
Якщо хтось скаже, що чоловіки понад 60 нездатні воювати — то це буде великою неправдою. І, щобільше, у законодавстві вже є норма, котра і передбачає їх службу! З єдиним "але" - якщо вони вже військовослужбовці.
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Тобто якщо військовослужбовцю виповнилося 60, але він має високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнаний військово-лікарською комісією придатним за станом здоров'я для проходження військової служби, то на його прохання він може бути залишений на військовій службі понад граничний вік.
Але якщо, приміром, він звільняється у 60, відпочиває місяць, а потім іде назад проситься у військо — ні, зась, уже не можна. Нонсенс? Нонсенс!
Який коштує нам надто дорого.
Прошу відповідальних осіб у ВР та причетних відомствах схаменутися і дозволити служити усім понад граничний вік, якщо у них є оце "висока професійна підготовка, досвід практичної роботи" і відповідний висновок ВЛК.
Ми не маємо морального права нехтувати такими людьми.
Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ
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