За наслідками перших 6 днів найкраще з московської сторони прозвучало сьогодні (хтось із їхніх емігрантів, соррі, не закопірайтила:

"900-й день спецоперации "Киев за 3 дня": бои в Курской области продолжаются..." (с)*

А з нашої сторони найкраще, як на мене, поки що ось це (автор Юрій Камаєв):

"Мина Мазайло, сто років по тому"

Тьотя Мотя – сестра Килини з Курська, яскравий представник міщанства.

Тарас Мазайло – дядько Мини з Києва; прихильник старовини та козаччини;

Дія перша.

Тарас Мазайло до тьоті Моті: Ну що, б*ядь?

Завіса". (с)

(Уточняю: це гумор "для просунутих" - тих, хто знає безсмертну комедію Миколи Куліша; якщо ви ще не з них, то не баріться, втрачаєте море кайфу + розуміння біжучих процесів!)

Читайте також: Шо нам дєлать, або От їм і Юр'єв дєнь

Також багато згадували Івана нашого Степановича — як-не-як, першоавтора проєкту прилучення слобожанських земель до Гетьманщини, — але далі переліку заснованих ним сіл у Рильському районі та картинок того, що лишилось від його тутешньої резиденції (тримаймо кулачки, щоб тепер москвини тих "палат Мазепи" не розбомбили!), діло поки що не пішло.

Духовним патроном офензиви Мазепу ще, здається, ніхто не назвав і на меми не пустив: зарано, замало інфи, цілісної картини на дистанції в 300 літ ще не схопити... Зате пішли порномеми, які реально смішно дзеркалять рашапропагандистські, і взагалі прекрасно працюють на висвітлення мотиву "від другої армії світу — через другу армію в Україні — до другої армії в Росії" (ілюстрація до того, про що я писала тут днями: Курська офензива здемаскувала Росію в очах Заходу, проколола, нарешті, як бульбашку, Великий Російський Блеф — що ж, в добрий час, better late than never!).

Читайте також: Росія після Курська: все станеться набагато швидше

А в Суджі, подейкують тямущі люди, — начебто єдиний пункт заміру газу, що качається з РФ у Європу (через Україну). Виходить, хто контролює Суджу, той контролює європейську енергетику (закреслено) політику, так?..

Непогано ми просунулись, нічого не скажеш. В цікаві часи живемо — тільки як би їх, холера, ще й пережити...

* Публікується зі збереженням стилю авторки

Джерело

Про авторку. Оксана Забужко, письменниця

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.