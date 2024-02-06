Це важка праця і загалом поки я задоволений тим, як рухається ця робота.

Де небезпеки? Мене дещо дивує, скажемо так, "обережне" ставлення до заборони діяльності РПЦ зі сторони ДЕСС (Державна служба з етнополітики і свободи совісті) і "не активне" від ПЦУ які зараз повністю намагаються рухатися у фарватері влади. Парадокс у тому, що інші церкви теж "спокійно" ставляться до заборони РПЦ, бо остерігаються занадто сильного посилення ПЦУ.

Що тішить - рішуча позиція СБУ і суспільства проти російської церкви у цьому питанні.

Діяльність РПЦ необхідно заборонити. Для того, щоб переконатися у такій необхідності, а також зрозуміти "обережність" деяких посадовців у цьому питанні достатньо пересвідчитися, як активно ФСБ працює проти заборони діяльності РПЦ.

Видання Шпігель, Інсайдер спільно з Христо Грозєвим дослідили вплив ФСБ на німецьких політиків. Одна з цілей цього впливу — захист УПЦ МП і РПЦ.

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Ось цитата про агента ФСБ у Німеччині Сергієнка: "Формально Сергієнко є помічником депутата АдН казахстанського походження Євгена Шмідта. Але працював він і з багатьма іншими парламентаріями: наприклад, як з'ясував The Insider, 6 червня 2023 року Сергієнко привіз у Сочі політика з АдН і за сумісництвом президента Асоціації із захисту російськомовних у ФРН Ульріха Ойме. Публічно про поїздку не повідомляли. За кілька місяців до цього все той же Ойме під чуйним керівництвом Сергієнка написав листа папі римському, де просив звернути увагу на "гоніння на християн в Україні".

Перед відправленням цього листа 12 квітня 2023 року Сергієнко погодив його чернетку російською мовою зі своїм московським куратором, а опубліковано його було 14 квітня.

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Так, наприклад, Сергієнко влаштував виступ депутата Бундестагу, члена Парламентської асамблеї Ради Європи та Федеральної президії АдН професора Гаральда Вайєля із заявою на сесії ПАРЄ, де він заявив, що київська влада відкрито переслідує парафіян Української православної церкви (Московського патріархату). Заява була миттєво розтиражована кремлівськими ЗМІ.

Той самий куратор, який погоджував тексти, забезпечував Сергієнка грошима".

Отже, коли ви чуєте від українських політиків чи посадовців слова про небезпеку заборони діяльності РПЦ в Україні, — спитайте, чому вони поділяють точку зору РПЦ.

А коли ви бачите, як ієрархи церкви, повʼязаної з РПЦ, які від Кирила Гундяєва продовжують отримувати ордени, вільно служать і зараз у Києво-Печерській Лаврі, відповідь на питання "кому це вигідно?" очевидна.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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