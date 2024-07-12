Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд "Мані-мані-мані"
OPINION

"Мані-мані-мані"

Оксана Забужко
12 липня, 2024 п'ятниця
20:07
Погляд Оксана Забужко

Про скандальний лист у The Gardian "60 інтелектуалів", які вимагають не приймати Україну в НАТО

Зміст

Я б не надто ним переймалась, і ось чому. Це далеко не перше західне "коллективное письмо", на якому рашин-пальці знати, і не всі підписанти таких посланій можуть бути кремлівськими агентами, — за "правильним" чекістським рецептом, агенти мають перемішуватись до однорідної субстанції з корисними ідіотами.

Так ось, на мій поверховий погляд, цим разом корисних ідіотів у списку не до порівняння менше, ніж було, наприклад, у 2015-му під "листом проти декомунізації": там була пропорція просто-таки 1:2, тепер ближча до анекдотичного "я вас, к*рвів, на цей корабель 9 літ збирав!". А це як мінімум означає, що ідіотів серед західних інтелектуалів усе ж різко поменшало — раз відробляти мусять уже переважно ті, котрим тупо нікуди діватись.

Для ілюстрації — про двох зі списочка, з ким, за різних оказій, довелося перетнутись самій, так що, пробігаючи очима, мимоволі скрикувала з інтонаціями Висоцького-Жеглова: ба, какіє люді! кого я віжу — Маня!..

Читайте також: Режисер Лозниця: чи той цвіт "наш"?

"Маня" № 1: Джон Міршаймер. Берете "Найдовшу подорож", розгортаєте на с.45 (нового вид.) і читаєте:

"А знаному політологу Джону Міршаймеру, котрий у дні різанини в Бучі видрукував у The Economist феєричну у своєму невігластві статтю про те, “why the West is principally responsible for the Ukrainian crisis”, я спересердя навіть пообіцяла, подумки, що коли російська армія зайде до нього в Чикаго і взвод солдатів неприродним способом зґвалтує його особисто, я, якщо буду жива, неодмінно напишу щось про "чиказьку кризу", і як її можна було б уникнути, якби професор сидів тихо…".

Нотабене, тоді (2 роки тому) Міршаймер ще вважавсь серйозним автором — звідтоді він летить похилою так стрімко, що з нього вже інтерв'юєри глузувати почали (наприклад, коли хвастав аудієнцією в Орбана): всяке російське вербування завжди веде не тільки до людської, а й до професійної деградації, це, можна сказати, закон світобудови, отож бідолашна "Маня" закономірно летить на звалище.

Читайте також: "Кликуни"

"Маня" № 2: Анатоль Лівен. Перегорніть ту саму "Найдовшу подорож" у кінець, де "Слово подяки" - там я згадую (і тут на фб не раз згадувала!) історію з січня 2022-го, коли мене одне британське медіа запрошувало вступити в дискусію з "одним відомим політологом", який виступив у них з пропозицією, як "обустроїть Україну", щоб не дратувати Путіна і Європа "могла спати спокійно". Я тоді відповіла редактору категоричним листом відмови, що його теж тут була цитувала — зашифрувавши ім'я мого "пропонованого опонента" ініціалами. Так ось, час ці ініціали відкрити: той, кого я тоді, 23.01.22 р., "послала", і був Анатоль Лівен.

Звідтоді про його зв'язки з Кремлем не раз писано в західних ЗМІ, таваріщ більш не шифрується, — а історія з січня 2022 р. однозначно вартує розголосу: це важливий жирний штрих до того, як ці "Мані" заздалегідь готували громадську думку Європи до анексії України "за 3 дня" і до наступної "зміни режиму".

Джерело

Про авторку. Оксана Забужко, письменниця

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Оксана Забужко
Війна з Росією
НАТО
пропаганда
Читайте також:
9 липня, 2024 вiвторок
Перед самітом НАТО представники 60 світових університетів підписали листа із закликом не запрошувати Україну до Альянсу
фантастика
9 липня, 2024 вiвторок
Топ-5 фільмів про фантастику за 2023 рік
спека
11 липня, 2024 четвер
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки
Київ
+30°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.73
    Купівля 40.73
    Продаж 41.24
  • EUR
    Купівля 44.21
    Продаж 44.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 липня
20:31
на фото: Костін
Російські ракети й дрони містять іноземні компоненти з 19 країн, - Костін
20:28
Оновлено
Марія Захарова
У МЗС РФ лякають українців підривом дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища. Україна відреагувала
20:17
Віта Семеренко
Українську олімпійську чемпіонку відсторонили через порушення антидопінгових правил
20:10
Ллойд Остін
Остін провів другу за місяць телефонну розмову з міністром оборони РФ Бєлоусовим
20:03
айтішнік it хакер
На сайт сейму Польщі здійснили кібератаку, депутати мали проблеми з голосуваннями
19:39
Зруйнований будинок, Дніпропетровщина
Уряд виділив додаткові 6,8 млрд грн на програму єВідновлення
19:38
акція нагадування про захисників, які перебувають у російському полонені
У Координаційному штабі розповіли, як спецслужби РФ виманюють дані військовополонених у їхніх родин
19:36
портал "Дія"
Статус УБД можна буде оформити на порталі Дія
19:34
Укренерго
Укренерго попередило про поширення нових фейків стосовно відключень світла
19:17
На Донеччині з початку доби через обстріли РФ загинули 5 цивільних, щонайменше 18 отримали поранення
19:16
Михайло Подоляк
В ОП пояснили, що Україна розуміє під "ударами вглиб Росії"
19:07
Білорусь військові навчання
Білорусь готує провокації на кордоні з Україною на тлі своїх спільних військових навчань з Китаєм, - ЦНС
19:04
Фінляндія, кордон з РФ
Фінляндія ухвалила закон, який дозволяє не пускати мігрантів з Росії
19:03
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
Проти голосували лише РФ і Китай: МАГАТЕ ухвалило резолюцію, якою засудило удар по Охматдиту
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 870-го дня війни: Росія втратила рекордну кількість бійців на війні в Україні за останні два місяці, а в окупованому Маріуполі лунали вибухи
18:45
Новини компаній
Вартість електроенергії
Укрметалургпром: Впровадження єдиного тарифу на розподіл електроенергії вкрай негативно вплине на економіку України
18:45
NAVI
Стало відомо, де та коли пройдуть перші Олімпійські ігри з кіберспорту
18:37
Роберт Фіцо
Партія Фіцо відмовилася приєднатися до групи Орбана в Європарламенті
18:29
Оновлено
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
Росія планувала вбивство гендиректора Rheinmetall. В уряді ФРН прокоментували
18:15
Кая Каллас
Кая Каллас може оголосити про відставку з посади прем'єрки Естонії 15 липня, - ЗМІ
18:06
Огляд
"Вікінги. Вальгалла"
"Кріпачка" не "Вікінги": що подивитися на вихідних
18:05
OPINION
Ростислав Павленко
Як наповнити бюджет без підвищення податків
17:59
електроенергія, графіки відключень
Після 19:00 обмежень буде більше: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 13 липня
17:57
міни, замінований пляж
СБУ готує доказову базу для Гааги через використання РФ протипіхотних мін проти цивільних
17:53
вогонь, полум'я, пожежа
Знищено окопи, бліндажі і склади: партизани здійснили диверсію на Херсонщині
17:40
У Польщі під час тренувального польоту розбився військовий літак: пілот загинув
17:38
соцмережа Х (Твіттер)
Єврокомісія пригрозила соцмережі X штрафом через засилля дезінформації
17:37
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація на Харківщині близька до стабілізації, - командир батальйону "Ахіллес" Федоренко
17:26
путін
Путін підписав закон про підвищення у РФ податку на прибутки фізичних осіб
17:24
Пресреліз
комп'ютер
Українські школи отримають технології від Тайваню: оголошено переможців проєкту Leave no one behind
17:19
На фото: Монатік
MONATIK і Галкін виступили разом на весіллі в Італії, представники українського співака прокоментували
17:14
Віктор Орбан
"Йде 12-й день, і це вже завдало багато шкоди": МЗС Німеччини про головування Угорщини у Раді ЄС
17:10
Дмитро Лубінець
Україні з 2014 року вдалося повернути з російського полону 161 цивільного, - Лубінець
17:10
Володимир Зеленський
"Українці не хочуть припинення війни, бо без воєнного стану доведеться провести вибори": маніпуляції світових ЗМІ за 12 липня
17:00
планета земля
Британські вчені з'ясували, що життя на Землі виникло раніше, ніж вважалося
16:55
ракетна атака на Охматдит
Ракетний удар РФ 8 липня: український бізнес пожертвував мільйони гривень на допомогу Охматдиту
16:52
На фото: Актор Віталій Гогунський
Машков, Гогунський та ще 4 артисти з РФ потрапили до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України
16:49
на фото ситуація на фронті
Від початку доби на фронті відбулося 94 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку
16:47
хімічна атака
РФ поширює фейк про плани ЗСУ атакувати хімічною зброєю на Донецькому та Херсонському напрямках, – ЦПД
16:46
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
У Defense Express назвали головні небезпеки нової тактики росіян запускати ракети "Калібр" з Каспійського моря
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV